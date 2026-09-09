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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

اختلال در کنترل ترافیک هوایی انگلیس؛ بیش از ۲ هزار پرواز لغو شد

اختلال در کنترل ترافیک هوایی انگلیس؛ بیش از ۲ هزار پرواز لغو شد

پروازها در فرودگاه‌های انگلیس از سر گرفته شده‌اند اما پس از اختلال فنی گسترده در سامانه کنترل ترافیک هوایی، همچنان بی‌نظمی و تأخیر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رئیس سازمان خدمات ترافیک هوایی انگلیس اعلام کرد اختلال فنی گسترده در سامانه کنترل پرواز این کشور ناشی از حمله سایبری نبوده است. این اختلال طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به لغو بیش از ۲ هزار پرواز و سرگردانی ده‌ها هزار مسافر منجر شد.

مارتین رولف، مدیرعامل این سازمان از مسافران عذرخواهی کرد و گفت تحقیقات جامع و کامل درباره علت اختلال انجام خواهد شد. او تأکید کرد که سامانه اکنون به‌طور عادی کار می‌کند، اما حجم زیادی از پروازها و مسافران همچنان در صف انتظار قرار دارند.

هایدی الکساندر، وزیر حمل‌ونقل انگلیس، رولف را برای ارائه توضیح درباره این اختلال احضار کرده است. او همچنین قرار است به نمایندگان پارلمان بگوید که حمله سایبری به‌طور قطعی علت این حادثه نبوده است.

طبق آمار شرکت تحلیل هوانوردی Cirium، روز سه‌شنبه حدود ۱۷۵۰ پرواز لغو شد و ده‌ها هزار مسافر تحت تأثیر قرار گرفتند. دست‌کم ۲۹۱ پرواز دیگر نیز تا بعدازظهر چهارشنبه لغو شده بود.

روزنامه تلگراف پیش‌تر گزارش داده بود که تجهیزات مستقر در مقر سازمان خدمات ترافیک هوایی انگلیس در سوانویک در نزدیکی ساوتهمپتون دچار نقص شده است.

کد مطلب 6942490

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    نظرات

    • ایران IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اولین کشوری که به مشکل میخوره انگلیسه چون جزیره است و مستعمراتی زیاد و پراکنده در جهان داره بعدش استرالیا خواهد بود و بعد ژاپن و دومینو ادامه دارد این بحث بسیار دقیق باید توسط استراتژیست های ما دنبال شود

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