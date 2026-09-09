به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته بین اللملی صلیب سرخ از ژنو، میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، طی یک بیانیه درباره خطر گسترش مخاصمات در خاورمیانه هشدار داد؛ تشدید اخیر مخاصمات در خاورمیانه که یمن و عربستان سعودی را تحت تأثیر قرار داده است، خطر گسترش بیشتر درگیری در منطقه را به همراه دارد. اگر این وضعیت مهار نشود، می‌تواند شرایط انسانی وخیم و ویرانگری را که میلیون‌ها نفر در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، بدتر کند. در همه حال، باید اقدامات مشخصی برای حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی انجام شود.

اقدامات بشردوستانه برای مقابله با پیامدهای مخاصمات حیاتی است، اما هرگز نمی‌تواند جایگزین رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه (همان قوانین جنگ) و تعهد سیاسی به کاهش تنش‌ها شود.

اگر جنگ و مخاصمه ادامه پیدا کند، بیم آن می‌رود که به افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان، آوارگی مردم و اختلالی بالقوه فاجعه‌بار در خدمات و زیرساخت‌های ضروری، از جمله مراقبت‌های درمانی، آب، سوخت و برق، منجر شود.

ما همچنان با طرف‌های درگیر درباره اهمیت رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه و دیگر مسائل بشردوستانه در ارتباط هستیم. تیم‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سراسر منطقه نیز با همکاری نزدیک با شرکای خود در جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ، برای پاسخگویی به نیازهای موجود در محل فعالیت می‌کنند.