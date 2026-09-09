حسن خواه: ۱۵ مرکز معارف اسلام ناب در گیلان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین حسنخواه بعد از ظهر چهارشنبه در افتتاح حوزه معارف اسلام ناب رودسر با اشاره به اهداف راهاندازی این مراکز اظهار کرد: حوزه معارف اسلام ناب با دغدغه پاسخگویی به نیازهای معرفتی جامعه اسلامی و با هدف تربیت نیروی انسانی تراز برای رسیدن به تمدنسازی و در لبیک به فرامین امام راحل عظیمالشأن و رهبر شهید و با بهرهگیری از مبانی اندیشهای امامین انقلاب در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: این مراکز با هدف فراهم کردن زمینه آشنایی و تعمیق معرفت علاقهمندان به معارف اسلام راهاندازی شدهاند و تاکنون نزدیک به هزار مرکز در نقاط مختلف کشور فعالیت خود را آغاز کردهاند.
مدیر حوزه معارف اسلام ناب گیلان با اشاره به استقبال از این مراکز گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر در مراکز معارف اسلام ناب در سراسر کشور ثبتنام کردهاند.
حسنخواه همچنین از مشارکت سه هزار و ۲۰۰ نفر از استادان حوزه و دانشگاه در برگزاری دورههای آموزشی خبر داد و بیان کرد: محتوای آموزشی این دورهها در قالب پنج پودمان توحیدی، ولایی، معنوی، انقلابی و تمدنی ارائه میشود.
وی با اشاره به فعالیت ۱۵ مرکز معارفی در استان گیلان گفت: مراکز معارف اسلام ناب در شهرستانهای فومن، صومعهسرا و لاهیجان افتتاح شده و مراکز رشت، رودبار، آستانه اشرفیه، تالش و برخی دیگر از شهرستانها نیز در آستانه افتتاح قرار دارند.
مدیر حوزه معارف اسلام ناب گیلان اضافه کرد: بهزودی شاهد آغاز کلاسهای حوزه معارف شهرستان رودسر خواهیم بود و پیشبینی میشود جمع زیادی از علاقهمندان در این دورهها شرکت کنند.
حسنخواه در ادامه بر ضرورت توجه جدی به مباحث فکری، معرفتی و اندیشهای تأکید کرد و گفت: یکی از خلأهای اساسی در عرصه فرهنگی، ضعف در ارائه منسجم و عمیق مبانی فکری انقلاب اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی مراکز معارف اسلام ناب با هدف پاسخگویی به این نیاز و تقویت بنیانهای فکری و معرفتی جامعه انجام شده است.
نظر شما