به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر از اقدام ارزشمند یک خیر نیک اندیش و نقش این جمعیت در هماهنگی و تسهیل فرآیند بازسازی مدارس و مراکز دانشگاهی آسیبدیده از حملات «جنگ رمضان» خبر داد و بیان کرد: با مشارکت، حاج اکبر ابراهیمی، بازسازی و مرمت هر یک از مراکز آموزشی آسیب دیده واجد شرایط، تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این حمایت با هدف کمک به جبران خسارات وارده و تسریع در بازسازی مراکز آموزشی آسیبدیده و بازگشت آنها به چرخه فعالیت انجام میشود.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: مدارس و مراکز دانشگاهی آسیبدیده میتوانند مستندات مربوط به نوع و میزان خسارات وارده را برای بررسی و ارزیابی به مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مربوطه ارائه کنند.
کولیوند تصریح کرد: پس از بررسی مستندات و احراز شرایط، فرآیند بازسازی و مرمت مراکز واجد شرایط، با هماهنگی جمعیت هلالاحمر و در چارچوب تعهد اعلامشده از سوی خیر نیکوکار، پیگیری و اجرا خواهد شد.
وی با قدردانی از این اقدام حاج اکبرابراهیمی، مشارکت خیرین در حمایت از بازسازی مراکز آموزشی را اقدامی مؤثر در تسریع روند جبران خسارات دانست و گفت: همکاری و همافزایی ظرفیت خیرین با دستگاههای مسئول میتواند روند بازسازی مراکز آموزشی آسیبدیده را تسریع کرده و زمینه بازگشت آنها به شرایط عادی را فراهم کند.
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