به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری عصر دوشنبه در بازدید از وضعیت راه‌های روستایی بیله‌سوار با بیان اینکه برف و کولاک از دیروز در شهرستان بیله سوار آغاز شده و موجب مسدود شدن راه‌های روستایی این شهرستان شده است. اظهار کرد: عملیات بازگشایی راه‌های روستایی بیله‌سوار با توجه به بارش برف با جدیت ادامه دارد.

وی از بازگشایی ۶۰ کیلومتر از راه‌های اصلی شهرستان بیله‌سوار خبر داد و گفت: حدود ۹۰ کیلومتر از جاده‌های این شهرستان از جمله راه‌های روستایی و عشایری منطقه در حال بازگشایی است.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار بیان کرد: عملیات بازگشایی جاده‌ها نیز پس از ساعات اولیه بارش برف با حضور ماشین آلات سنگین راهداری همچون گریدر، لودر، ماشین برف‌روبی و ماشین آلات دیگر آغاز شده و تا پایان زمستان این عملیات ادامه خواهد داشت.

اصغری با اشاره به فعالیت ۱۱ دستگاه ماشین آلات اداره راهداری در راستای بازگشایی جاده‌ها و معابر شهرستان بیله‌سوار گفت: از همشهریان تقاضا می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت سفر تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ و وسایل کمکی همراه داشته باشند.