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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۰۰

فرماندار بیله‌سوار:

عملیات بازگشایی راه‌های روستایی بیله‌سوار با جدیت ادامه دارد

عملیات بازگشایی راه‌های روستایی بیله‌سوار با جدیت ادامه دارد

بیله‌سوار- فرماندار شهرستان بیله‌سوار گفت: عملیات بازگشایی راه‌های روستایی بیله‌سوار با توجه به بارش برف با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری عصر دوشنبه در بازدید از وضعیت راه‌های روستایی بیله‌سوار با بیان اینکه برف و کولاک از دیروز در شهرستان بیله سوار آغاز شده و موجب مسدود شدن راه‌های روستایی این شهرستان شده است. اظهار کرد: عملیات بازگشایی راه‌های روستایی بیله‌سوار با توجه به بارش برف با جدیت ادامه دارد.

وی از بازگشایی ۶۰ کیلومتر از راه‌های اصلی شهرستان بیله‌سوار خبر داد و گفت: حدود ۹۰ کیلومتر از جاده‌های این شهرستان از جمله راه‌های روستایی و عشایری منطقه در حال بازگشایی است.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار بیان کرد: عملیات بازگشایی جاده‌ها نیز پس از ساعات اولیه بارش برف با حضور ماشین آلات سنگین راهداری همچون گریدر، لودر، ماشین برف‌روبی و ماشین آلات دیگر آغاز شده و تا پایان زمستان این عملیات ادامه خواهد داشت.

اصغری با اشاره به فعالیت ۱۱ دستگاه ماشین آلات اداره راهداری در راستای بازگشایی جاده‌ها و معابر شهرستان بیله‌سوار گفت: از همشهریان تقاضا می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت سفر تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ و وسایل کمکی همراه داشته باشند.

کد مطلب 5677985

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