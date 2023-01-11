مرحله سوم از فصل دوم «لیگ سرود ایران» به یاد «مادر آب» کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) همزمان با فرا رسیدن سالروز حضرت فاطمه زهرا (س) و روز گرامیداشت مقام مادر مرحله سوم فصل دوم لیگ سرود ایران را با کلید واژه «مادرآب» آغاز کرد.

در این مرحله که ویژه ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر در قالب دو «لیگ همگانی» و «لیگ نماهنگ» صورت خواهد گرفت متقاضیان شرکت در مسابقه می‌توانند تا روز هفتم بهمن ماه با انتخاب نماهنگ مناسبتی «مادرآب» با موسیقی احسان جوادی اجرا شده توسط گروه نور المبین اصفهان در مسابقه این دوره شرکت کنند.

فصل جدید مسابقات «لیگ سرود» در بخش‌های جدید مسابقه‌ای تحت عنوان لیگ همگانی و لیگ نماهنگ آغاز شد و تمامی گروه‌های سرود کشور می‌توانند در یک رقابت آزاد، هدفمند و عادلانه در قالب «لیگ سرود ایران» با هم رقابت کنند.

این رقابت‌ها با هدف ترویج سرود، ایجاد ارتباط مستمر و باکیفیت با گروه‌های سرود، ارتقای سطح کیفی سرود و کاهش هزینه‌های گروهای سرود برگزار می‌شود.

گروه‌های شرکت کننده در رقابت‌های لیگ سرود در ۲ بخش ویژه تحت عنوان لیگ همگانی و لیگ نماهنگ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در لیگ همگانی طبق قاعده فصل گذشته گروه‌ها با اجرای زنده در قالب اجرای پاتوقی و ارسال فایل از اجراهای خود، رقابت خواهند کرد.

در فصل جدید این رقابت‌ها که در ۱۰ مرحله تا پایان سال برگزار می‌شود توجه به مناطق محروم و شناسایی گروه‌های بااستعداد در شهرستان‌ها در اولویت قرار دارند.

سرود «عجب اشکی» پیشکشی به محضر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به عنوان اولین سرود فصل جدید مسابقات از تاریخ ۵ لغایت ۲۵ مرداد ماه برگزار شد. این در حالی است در هر مرحله فایل‌های ارسالی بر اساس معیارهای لیگ که به صورت مشروح در سایت لیگ آمده است توسط داوران امتیازدهی می‌شوند و جوایزی به گروه‌های برتر اهدا خواهد شد.

امتیاز گروه‌ها در یک جدول جامع در سایت «لیگ سرود» قرار می‌گیرد و در نهایت به سه گروهی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند جوایزی اهدا می‌شود.