طاهر ده پهلوان مدیر موسسه «سفیرآفتاب» و مدیر برگزاری «لیگ سرود» مرکز موسیقی «مأوا» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این پروژه گفت: «لیگ سرود» از جمله پروژه‌های مهم مرکز موسیقی «مأوا» است که طی ماه‌های اخیر با مدیریت اجرایی موسسه «سفیر آفتاب» آغاز شده است. پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان به نحو شایسته، افزایش رشد و توان گروه‌های سرودی، نشر سرود و سرودخوانی، کاهش هزینه‌های تولید سرود فاخر در گروه‌های سرود، معرفی گروه‌های سرود خلاق و با کیفیت، ایجاد ارتباط مستمر و باکیفیت با همه گروه‌های سرود در سراسر کشور و ارتقای سطح کیفی اجرای زنده سرود از مهم‌ترین اهداف آن است.

وی ادامه داد: برگزاری «لیگ سرود» برای ما اتفاق تازه‌ای است که تصمیم داریم به صورت جدی آن را دنبال کنیم چرا که یکی از فعالیت‌های مهم مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) تمرکز روی موضوع تولید و اجرای آثار فاخر و موثر در حوزه سرود است که باید بیشتر و گسترده‌تر از این‌ها مورد توجه قرار گیرد. البته ما پیش از طراحی ایده و اجرای پروژه «لیگ سرود» مسابقاتی را در این زمینه برگزار کردیم که اتفاقاً استقبال گسترده مخاطبان از این مسابقات در ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع)، انگیزه ما را دو چندان کرد که پروژه «لیگ سرود» را راه اندازی کنیم.

ده پهلوان درباره نحوه اجرای «لیگ سرود» گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، با انتشار جدول اجرای سرود در سال، سرودهای تولید شده مرکز موسیقی «مأوا» در قالب آثار بی‌کلام به همراه متن شعر در سایت «لیگ سرود» بارگذاری می‌شود که پس از دانلود توسط گروه شرکت‌کننده اجرا می‌شود.

وی افزود: این اجراها باید در محیط عمومی و در میان مردم باشد که پس از ارسال در سایت، سرودها در کمیته داوری بررسی شده و به هر گروه متقاضی امتیازی داده می‌شود. در این مرحله گروه اول به عنوان برنده انتخاب شده و هدیه‌ای نقدی دریافت می‌کند. همزمان امتیاز دریافت شده هر گروه به جمع امتیازاتش افزوده شده و جدول مسابقات به روز می‌شود. پس از برگزاری آخرین مسابقه و به روز شدن جدول، تیم سرود قهرمان به همراه تیم دوم و سوم جوایز خود را دریافت خواهند کرد و در همایشی که خرداد ماه سال ۹۹ برگزار می‌شود جوایز گروه‌ها اهدا خواهد شد.

مدیر موسسه «سفیر آفتاب» در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: غیر از هدایا و جوایز نقدی که به گروه‌های شرکت‌کننده این لیگ تقدیم می‌شود ما شرایط دیگری را هم برای گروه‌های برگزیده سرود فراهم کرده‌ایم که طی آن به گروه‌های ممتاز از مزایایی ساخت نماهنگ و گروه‌های دوم و سوم از مزایای ساخت تک قطعه بهره‌مند می‌شوند. تصور می‌کنم با توجه به هزینه‌های بالای این نوع آثار که رقمی حدود ۶ میلیون تومان برای هر قطعه می‌شود، این جوایز می‌تواند اتفاق خوبی در عرصه کاری هنرمندان و گروه‌های شرکت‌کننده باشد. این در حالی است که برگزاری کارگاه‌های آموزشی زیرنظر استادان و هنرمندان شناخته شده موسیقی، برای گروه‌های برگزیده یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که برای این پروژه ملی در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم با اهدافی که پیش روی خود قرار داده‌ایم، موضوع سرود در مدارس تهران، مساجد، پایگاه‌های بسیج و سایر مجموعه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.