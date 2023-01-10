مدارس سه شهرستان کهگیلویه و بویراحمدتعطیل شد/برگزاری امتحان نهایی

سید ولی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس تصمیمات گرفته شده در سطح ستاد مدیریت بحران استان، مدارس شهرستان‌های بویراحمد. دنا، مارگون و شهر لوداب روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه تعطیل و غیر حضوری است.

وی با بیان اینکه یخبندان، مسدود شدن مسیرهای روستایی و برودت هوا عامل تصمیم به تعطیلی و غیر حضوری شدن مدارس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهرستان‌های سردسیری است، اظهار کرد: امتحانات نهایی دیماه پایه دوازدهم در ساعت مشخص شده برگزار می‌شود.

وی افزود: فعالیت ادارات نیز با دو ساعت تأخیر همراه خواهد بود.