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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۳۳

رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

مدارس سه شهرستان کهگیلویه و بویراحمدتعطیل شد/برگزاری امتحان نهایی

مدارس سه شهرستان کهگیلویه و بویراحمدتعطیل شد/برگزاری امتحان نهایی

یاسوج_ رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی مدارس شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در روز چهارشنبه خبر داد.

سید ولی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس تصمیمات گرفته شده در سطح ستاد مدیریت بحران استان، مدارس شهرستان‌های بویراحمد. دنا، مارگون و شهر لوداب روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه تعطیل و غیر حضوری است.

وی با بیان اینکه یخبندان، مسدود شدن مسیرهای روستایی و برودت هوا عامل تصمیم به تعطیلی و غیر حضوری شدن مدارس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهرستان‌های سردسیری است، اظهار کرد: امتحانات نهایی دیماه پایه دوازدهم در ساعت مشخص شده برگزار می‌شود.

وی افزود: فعالیت ادارات نیز با دو ساعت تأخیر همراه خواهد بود.

کد مطلب 5679032

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