برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و محلی «دا» در سرکان

زهرا فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: فرهنگ سازی استفاده از غذاهای سالم و سنتی و نهادینه کردن تغذیه سالم در سفره خانوادههای ایرانی از اهداف این جشنواره است.
وی با بیان اینکه این جشنواره همزمان با نمایشگاه توانمندیهای بانوان سرکان برگزار خواهد شد افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد فرصت برای توانمندیهای بانوان و پاسداشت میراث نا ملموس با همکاری شهرداری و شورای شهر سرکان، اداره میراث فرهنگی، اداره ورزش و جوانان و هییت ورزشهای همگانی تویسرکان و سرکان است.
وی افزود: این جشنواره به مدت سه روز از تاریخ ۲۱ دی ماه مقارن با ایام ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر در سالن ورزشی سرکان و برای عموم برگزار خواهد شد.
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