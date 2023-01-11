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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۰۵

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر سرکان خبر داد؛

برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و محلی «دا» در سرکان

برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و محلی «دا» در سرکان

همدان-عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سرکان گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) جشنواره غذای سالم سنتی و محلی «دا» در سرکان شهرستان تویسرکان برگزار می‌شود.

زهرا فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: فرهنگ سازی استفاده از غذاهای سالم و سنتی و نهادینه کردن تغذیه سالم در سفره خانواده‌های ایرانی از اهداف این جشنواره است.

وی با بیان اینکه این جشنواره همزمان با نمایشگاه توانمندی‌های بانوان سرکان برگزار خواهد شد افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد فرصت برای توانمندی‌های بانوان و پاسداشت میراث نا ملموس با همکاری شهرداری و شورای شهر سرکان، اداره میراث فرهنگی، اداره ورزش و جوانان و هییت ورزش‌های همگانی تویسرکان و سرکان است.

وی افزود: این جشنواره به مدت سه روز از تاریخ ۲۱ دی ماه مقارن با ایام ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر در سالن ورزشی سرکان و برای عموم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5679107

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