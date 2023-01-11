اوکراینی ها برای آموزش نظامی به آمریکا می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حدود ۱۰۰ سرباز اوکراینی هفته آینده برای دوره آموزش کار با سیستم دفاع موشکی پاتریوت عازم ایالات متحده خواهند شد.
اوکراین از آمریکا درخواست کرده است که سیستم دفاع موشکی هدایت شونده پاتریوت را برای ماهها آتی فراهم کند زیرا این سامانه میتواند هواپیماها، موشکهای کروز و موشکهای بالستیک کوتاهبرد روسیه را هدف قرار دهد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در اواخر دسامبر در سفر خود به آمریکا گفته بود که این سامانهها تغییرات قابل توجهی در تقویت دفاع کیف در برابر تهاجم روسیه ایجاد خواهد کرد.
تعداد سربازان اوکراینی که به مرکز آموزش نظامی فورت سیل در ایالت اوکلاهاما آمریکا میروند، تقریباً به تعداد مورد نیاز برای کار کردن با یک واحد از سامانه پاتریوت است. ژنرال «پت رایدر»، سخنگوی نیروی هوایی پنتاگون روز سه شنبه گفت، آنها همچنین یاد خواهند گرفت که چگونه از موشکهای پاتریوت نگهداری کنند.
تصمیم کیف برای خارج کردن نیروها از میدان نبرد برای آموزش در آمریکا کمی غیرعادی به نظر میرسد. رایدر گفت: «آموزش پاتریوتها معمولاً میتواند چندین ماه طول بکشد، اما هرچه این نیروها بیشتر از خط نبرد فاصله بگیرند، در واقع از نبرد خارج شده اند، بنابراین آموزش آنها کوتاهتر خواهد بود تا زودتر به خط مقدم بازگردند.»
آمریکا در ماه دسامبر تعهد داد که سامانه ضد موشکی پاتریوت به اوکراین را به عنوان بخشی از چندین بسته کمک نظامی بزرگی که در ماههای اخیر به اوکراین داده، ارائه دهد. هفته گذشته نیز آلمان تحویل یک واحد پاتریوت اضافی به اوکراین را متعهد شد.
هر واحد سامانه پاتریوت از یک سیستم پرتاب سوار بر کامیون با هشت پرتابگر تشکیل شده است که هر کدام میتوانند تا چهار موشک رهگیر، یک رادار زمینی، یک ایستگاه کنترل و یک ژنراتور را در خود جای دهند. ارتش آمریکا اعلام کرده که در حال حاضر ۱۶ گردان پاتریوت در اختیار دارد.
واحدهای موشکی پاتریوت مکمل انواع سیستمهای دفاع هوایی است که هم آمریکا و هم شرکای ناتو به اوکراین ارائه دادهاند. اوکراین در درگیری نزدیک به ۱۱ ماهه روسیه با رگبار موشکها و پهپادها روبروست.
در چند ماه گذشته، آلمان همچنین چهار سامانه دفاع هوایی IRIS-T به اوکراین را ارائه داده بود و آمریکا نیز هشت سامانه موشکی پیشرفته سطح به هوای میان برد یا NASAMS و سامانه دفاع هوایی Avenger را ارائه کرده است.
ولودیمیر زلنسکی به تازگی اعلام کرده است که غرب بایستی به تأمین تعداد فزاینده تسلیحات مدرن به اوکراین مبادرت ورزد، زیرا روسیه در حال جمع آوری نیرو برای تشدید جنگ است. زلنسکی در یک سخنرانی ویدئویی ادعا کرد: «جهان آزاد همه چیز لازم را برای توقف تجاوز روسیه و ایجاد یک شکست تاریخی برای متجاوزان در اختیار دارد.»
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