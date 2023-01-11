به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی محورها گفت: در معابر ورودی کلانشهرها و خصوصاً شهر تهران بار ترافیک صبحگاهی به نسبت روز گذشته افزایش یافته است.

وی درباره معابری که دارای ترافیک نیمه سنگی هستند گفت: در معابر ورودی به کلانشهرها بویژه شهر تهران بار ترافیک نیمه سنگین صبحگاهی شکل گرفته که به نسبت روز گذشته افزایش یافته است.

شیرانی ادامه داد: در آزادراه قزوین-کرج-تهران پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و گرمدره و محور شهریار _تهران (میدان معادن تا شهر قدس) شاهد ترافیک سنگین هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اشاره به آخرین وضعیت جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در جاده‌های اکثر استان‌ها شاهد سرما و برودت هوا هستیم و بر همین اساس نیز در برخی از محورهای استان‌های تهران، اردبیل، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، قم، مرکزی و گیلان برف و باران در حال بارش است.

وی افزود: در ارتفاعات استان‌های خوزستان، بوشهر، ایلام و اصفهان نیز مه گرفتگی وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا درباره محدودیت تردد با تغییر مسیر بیان کرد: در محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام می‌شود.

شیرانی ضن اشاره به محورهای مسدود شریانی گفت: محورهای شهداد نهبندان، ریگان – ایرانشهر، تایباد – باخرز، محور قدیم مشهد – باغچه، آزادراه کنارگذر شمالی (کمربند سبز)، بیرجند- قاین، قاین – گناباد، گناباد – فردوس مسدود هستند.

وی با اشاره به محورهای مسدود غیر شریانی گفت: محورهای پونل - خلخال، جاسک – بشاگرد، گناباد – کاخک، منوجان – هشتبندی، مشهد – کلاتبیرجند - درمیان سدود غیر شریانی است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا درباره محورهای دارای انسداد فصلی گفت: محورهای لاسم - ارجمند، وازک - بلده، سروآباد – پاوه، سی سخت – پادنا، جدید هشتگرد – طالقان و گنجنامه - تویسرکان انسداد فصلی هستند.

شیرانی با بیان اینکه تمامی نیروهای پلیس راه و راهداری و سایر سازمان‌های امدادی و خدماتی با آمادگی کامل در جاده‌ها حضور دارند اظهار کرد: برای تردد در جاده‌های کوهستانی همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.

وی ادامه داد: توجه به هشدار بارندگی سازمان هواشناسی تا روز چهارشنبه این بارش‌ها در جاده‌های اکثر استان‌ها ادامه داشته و رانندگانی که در این ایام در جاده‌ها تردد می‌کنند باید آمادگی رانندگی در این شرایط را داشته باشند. همچنین اطمینان از سالم بودن خودرو و سیستم گرمایش و پر بودن باک سوخت خودرو قبل از سفر از الزامات سفر در این شرایط است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: بارش‌ها در جاده‌ها باعث افزایش لغزندگی سطح مسیر شده و خطر تصادف و واژگونی‌ها افزایش یافته است. در این شرایط کاهش سرعت در رانندگی و رعایت احتیاط بیشتر بسیار حائز اهمیت است. لغزندگی جاده‌ها به همراه بی احتیاطی برخی رانندگان خطر تصادف‌های زنجیره‌ای را افزایش می‌دهد.

شیرانی با بیان اینکه در این ایام شروع بارش‌ها شاهد وقوع تصادفات زنجیره‌ای ناگواری هم در بخش خودروهای سواری شخصی و هم در بخش حمل و نقل عمومی بار و مسافر بوده‌ایم گفت: علت اصلی این حوادث بی توجهی رانندگان به لزوم کاهش سرعت در شرایط بارندگی و رعایت فاصله طولی مناسب با خودرو جلویی است.

وی درباره علت تصادفات گفت: اصرار رانندگان به رسیدن به مقصد در یک ساعت و زمان مشخص قبلی بدون در نظر گرفتن شرایط نامناسب آب و هوایی و عدم پیش بینی افزایش لغزندگی سطح راه‌ها در این شرایط از علل زمینه ساز این تصادفات بوده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا تصریح کرد: در این شرایط لازم است رانندگان مدت زمان بیشتری برای رسیدن به مقصد در نظر بگیرند و با توجه به شرایط بارندگی و لغزندگی جاده‌ها رعایت احتیاط بیشتر و نیز رعایت فاصله طولی بیشتر با خودرو جلویی را در دستور کار خود قرار دهند و با سرعت مطمئنه که پایین‌تر از سرعت درج شده بر روی تابلوهای مسیر است رانندگی کنند.