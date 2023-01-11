سید مجتبی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نارضایتی‌های مردمی از پرداخت تسهیلات در بانک‌های همدان، گفت: عمده وام‌های پرداختی از محل منابع داخلی بانک‌ها است و با توجه به اینکه منابع بانکی از محل منابع مردمی، شرکت‌ها، واحدهای تولیدی و… شاهدیم که در همدان برخی بانک‌ها بیش از منابعشان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه عمده بانک‌های همدان تراز منفی در این راستا دارند، افزود: با این حال، تمامی بانک‌ها باید نسبت به تعهدات خود عمل کرده و عملکرد مناسبی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان خاطرنشان کرد: استاندار همدان در شورای هماهنگی بانک‌های استان ابداعی به خرج دادند که طی آن، مقرر شد تا برای بانک‌های استان کارنامه عملکردی داشته و آنها را بر اساس شاخص‌ها به صورت فصلی ارزیابی کنیم.

حسینی با بیان اینکه با این روش بانک‌ها نمره‌هایی را دریافت می‌کنند، اظهار کرد: نتایج این ارزیابی‌ها علاوه بر مدیران بانک‌های استان به شعبه مرکزی بانک‌ها در تهران نیز اعلام خواهد شد.

وی از این روند ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدواریم با این برنامه، وضعیت پرداختی تسهیلات و ارائه خدمات از سوی بانک‌های استان همدان بهبود و شاهد شرایط مناسبی در این راستا باشیم.