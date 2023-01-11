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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۹:۴۱

النصر مجبور به واکنش شد؛

تکذیب شایعه بزرگ درباره رونالدو و میزبانی عربستان در جام جهانی!

تکذیب شایعه بزرگ درباره رونالدو و میزبانی عربستان در جام جهانی!

باشگاه النصر عربستان تاکید کرد که خرید کریستیانو رونالدو شامل تعهدات عربستان برای میزبانی جام جهانی نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی انتقال کریستیانو رونالدو به باشگاه النصر همچنان ادامه دارد و هر روز خبرهای مختلفی درباره حضور این ستاره پرتغالی در کشور عربستان منتشر می‌شود.

بعضی از رسانه‌های در روزهای اخیر مدعی شدند انتقال رونالدو به عربستان بخشی از تعهداتی است که این کشور برای گرفتن میزبانی جام جهانی فوتبال داده است.

النصر بامداد امروز با انتشار پیامی به زبان انگلیسی به این خبر بزرگ واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد: «باشگاه النصر می‌خواهد توضیح دهد که برخلاف گزارش‌های خبری، قرارداد کریستیانو رونالدو با النصر تعهدی در قبال هیچ پیشنهادی برای جام جهانی ندارد. تمرکز اصلی او روی النصر و همکاری با هم تیمی‌هایش برای کمک به باشگاه برای رسیدن به موفقیت است.»

رونالدو بعد از جدایی از منچستریونایتد، با قراردادی که گفته می‌شود سالایانه ۱۰۰ میلیون یورو است، به باشگاه النصر عربستان پیوست و تا سال ۲۰۲۵ در ریاض خواهد بود.

این مهاجم پرتغالی فعلاً در حال گذراندن مجازات انضباطی با محرومیت از دو مسابقه است که در زمان حضور او در منچستریونایتد به او تحمیل شد.

کد مطلب 5679302

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