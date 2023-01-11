مصرف گاز در استان زنجان به ۱۰میلیون و ۷۰۰هزار مترمکعب افزایش یافت

رحیم سلیمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مصرف گاز استان زنجان از مرز ۱۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته است است، گفت: با توجه به برودت هوا استان طی روز گذشته مصرف گاز در استان زنجان به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب افزایش یافته است بنابراین شهروندان در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

وی افزود: در همین راستا به همه ارگان‌ها و صاحبان واحدهای تجاری اعلام شده است که باید دمای ۱۸ درجه را در محل کار رعایت کنند که در همین راستا نظارت‌های مستمر انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: توصیه می‌شود مشترکان دمای منازل خود را بین ۱۸ تا ۲۱ درجه تنظیم کنند تا در مصرف گاز صرفه‌جویی شود. در ارگان‌ها و مراکز تجاری همچون پاسازها نیز دمای ۱۸ درجه دمای مطلوب به‌حساب می‌آید که این نکات باید رعایت شود که در یان صورت شاهد صرفه‌جویی ۶ درصدی گاز در استان خواهیم بود.

سلیمانی نژاد با بیان اینکه شهروندان باید کلاهک و دودکش بخاری‌ها را هر چند وقت یک‌بار بررسی کرده و اکسیژن داخل منزل را تأمین کنند، افزود: مشکلی در تأمین گاز شهری موردنیاز منازل وجود ندارد اما عموم مردم باید در روزهای سرد سال که نیاز به وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد، در مصرف این انرژی صرفه‌جویی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف گاز تاکید کرد و گفت: نیروگاه‌های استان از مدار مصرف گاز خارج شده و عمده مصرف در استان مربوط به بخش خانگی است.

سلیمانی نژاد افزود: با رعایت قواعد در ساخت‌وسازها و توجه مردم در کاهش مصرف می‌توان مانع قطعی گاز شد.