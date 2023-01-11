به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه سه‌شنبه بیستم دی ماه در دیدار با اعضای فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارتخانه برگزار شد، در خصوص وضعیت فرهنگی کشور طی یک دهه اخیر گفت: متأسفانه جایگاه حوزه فرهنگ طی یک دهه اخیر به شدت تضعیف شده بود و مدیریت فرهنگی دولت مردمی از زمان آغاز به کار دولت نهایت تلاش خود را کرده تا حوزه فرهنگ کشور به ریل اصلی خود بازگردد.

وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ در دوره جدید و طی یکسال و نیم اخیر نهایت تلاش خود را کرده است تا مرجعیت از دست رفته حوزه فرهنگ بازگردد، گفت: سیاست گذاری واحد در هزینه کرد بودجه‌های دستگاه‌های مختلف در حوزه فرهنگ در پی تصویب آئین نامه بند ز تبصره ۹ لایحه بودجه یکی از اتفاقات مهم در وزارت فرهنگ دولت مردمی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: براساس بند ز تبصره ۹ قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند تا ۲ درصد از بودجه هزینه‌ای خود را در راستای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری و صنایع دستی هزینه کنند.

اسماعیلی با اشاره به اهتمام وزارت فرهنگ در دوره جدید بر انجام سفرهای استانی و حضور میدانی مدیران وزارتخانه برای رفع موانع و مشکلات اهالی فرهنگ و هنر گفت: در بیش از ۷۰ سفر استانی که طی یکسال و نیم اخیر داشته ایم توجه ویژه ای به تسریع روند تکمیل پروژه‌های نیمه تمام فرهنگی شده است و نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا پایان چهار سال نخست دولت مردمی اکثر پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام برسد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام اینکه تاکنون در ذیل فعالیت‌های قرارگاه محرومیت زدایی از حوزه فرهنگ و هنر بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مناطق کم برخوردار کشور، خدمات آموزش رایگان دریافت کرده اند، گفت: در کنار صدور گواهی «مهارت» به هنرجویان، شرایط اعطای مجوزهای مؤسسات فرهنگی و آموزشگاه‌ها برای آموزش دیدگان تسهیل شده تا با این اقدام به اشتغال‌زایی این مناطق هم کمک شود.

اسماعیلی در ادامه به رویکرد جدید در انتخاب و اعزام رایزنان فرهنگی ایران به کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: توسعه صادرات صنایع فرهنگی نیز جز مأموریت‌ها و شعارهای اصلی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف است و تمامی رایزنان می‌بایست برنامه‌های خود را با محور توسعه صادرات صنایع فرهنگی تدوین و اجرا کنند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ قرارگاه مهم جهاد تبیین

همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در سخنانی کوتاه، وزارت فرهنگ را یکی از قرارگاه‌های مهم جهاد تبیین دانست و گفت: بخش‌های مختلف حوزه فرهنگ، هنر و رسانه کشور در کنار مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نقش کلیدی در جهاد تبیین مدنظر مقام معظم رهبری برخوردار هستند تا در جنگ رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی که با آن مواجه هستیم، سربلند باشیم.

وی همچنین توجه و حمایت از هنرمندان مستعد انقلابی و متعهد را الزامی برشمرد و گفت: با شناسایی و حمایت از هنرمندان متعهد انقلابی که پای آرمان‌های امام (ره) و انقلاب اسلامی ایستاده اند، می‌توان جبهه فرهنگی انقلاب را بیش از گذشته تقویت کرد.