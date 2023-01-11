۵ عامل تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در ورامین دستگیر شدند

سرهنگ داریوش صادقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری پنج نفر از اراذل و اوباش عامل تیراندازی، تخریب و تهدید و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان ورامینی خبر داد و افزود: تیمی از مأموران پلیس امنیت عمومی شرق استان تهران با صد تحرکات افراد دخیل تیراندازی، تخریب و تهدید و ایجاد رعب و وحشت اقدامات ویژه‌ای را برای دستگیری آن‌ها آغاز کردند.

وی ضمن تشریح جزئیات دستگی این اراذل و اوباش افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی، عملیاتی و پلیسی از تردد یکی از این اراذل و اوباش مطلع و پس از هماهنگی قضائی وارد عمل شدند و وی را دستگیر کردند و تحقیقات پلیسی از متهم آغاز شد.

صادقی فرد اضافه کرد: پس از تحقیقات صورت گرفته از متهم دستگیر شده سایر همدستان وی در تیراندازی نیز شناسایی شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی شرق استان تهران گفت: پس از هماهنگی قضائی دریک عملیات غافلگیرانه پلیسی تعداد پنج نفر از اراذل و اوباش که با تیراندازی موجب رعب و وحشت شهروندان شده بودند به همراه تعداد پنج عدد ماسک پوششی و پنج‌تیغه چاقو و قمه دستگیر شدند.