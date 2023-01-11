رشد ۵۷ درصدی صدور پروانه ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیس جمهور و معاونان وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن در ساختمان دادمان برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت تأمین زمینشهری گفت: اراضی شناسایی شده در محدوده ۲۴ هزار و ۴۵۱ هکتار است که اقدامات الحاق انجام شده و آن دسته از اراضی که متقاضی فعال داشته، شروع شده است.
مالکی افزود: این رقم بر اساس طرحهای تفصیلی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را پاسخگو است. همچنین ۲۱ هزار و ۷۹۳ هکتار در کارگروههای استانی پیشنهاد الحاق شده است و پیشبینی میشود ۷۷۶ هزار و ۸۲۶ واحد در سامانه قابلیت بارگذاری دارد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: ۳۳ هزار و ۱۸۴ هکتار اراضی خارج از حریم شهرها را به منظور ایجاد شهرک جدید مکانیابی کردیم تا سیاست نهضت ملی و خانههای ویلایی را محقق کنیم.
محمدآئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در خصوص بافت فرسوده اعلام کرد: ۱۶۶ هزار هکتار به عنوان بافت فرسوده شناسایی شده است که در ۲۰ درصد شهرها محدودیتهای میراثی مانع کار است.
آئینی افزود: ۵۹ هزار هکتار حاشیهنشینی داریم اما میشود در حاشیهها ظرفیت دوباره ایجاد کرد. همچنین ۲میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار شناسایی شده است که ۱۰ میلیون نفر جمعیت در این بناهای حادثهخیز زندگی میکنند.
وی راهکار اصلی را مردمی سازی دانست و اظهار کرد: بهدنبال بسته جامع تشویقی هستیم که مالکین و سازندگانی که توانایی لازم برای ساخت را ندارند ترغیب شوند و شهرداری با تخفیف ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصدی و همچنین ارائه تسهیلات، این روند سرعت بگیرد.
آئینی در خصوص طرحهای تشویقی تأکید کرد: اسکان موقت با نرخ ۴ درصد اتفاق بیفتد و افزایش داده شود، همچنین در مقابل تعریض، یک یا دو طبقه تشویقی اعطا شود.
وی در پایان گفت: تا پایان آذرماه و در کمتر از ۲/۵ ماه صدور پروانههای ساخت به رشد ۵۷ درصد و در برخی مناطق به ۸۵ درصد رسیده است.
*محمدحسین جلوه
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