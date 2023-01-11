کسب رتبه سوم فارس در جذب سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دایی صبح چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران بیان کرد: مهمترین موضوعی که در تبصره ١٨ مطرح بوده است جذب این تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال است.

وی ادامه داد: با ایجاد دبیرخانه در سطح وزارت خانه اقتصاد تسهیلات پرداختی نیز به استان‌ها افزایش یافته این در حالی است که این تسهیلات بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی ناتمام، شرکت‌های دانش بنیان و … پرداخت شده است.

دایی افزود: ٣ هزار و ٧٧۶ پروژه به ارزش هفت هزار میلیارد تومان در فارس ارزیابی و به بانک‌های عامل معرفی شده که این طرح‌ها بیش از ١٠ هزار نفر شغل نیز ایجاد می‌کند.

به گفته او بیش از هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان اعتبار به بنگاه‌های متقاضی پرداخت شده که منجر شده تا بیش از دو هزار و ۵٠٠ شغل ایجاد و دو هزار و ۶٠٠ شغل نیز تثبیت شده است.

دایی یادآور شد: ٣٧ طرح در حوزه صنعت و معدن تسهیلات دریافت کرده‌اند که دو بخش کشاورزی و صنعت ٧٣ درصد از تسهیلات ابلاغی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته این مقام مسئول استان فارس سومین استان کشور در حوزه جلب سرمایه گذاری خارجی بوده و سه پروژه به ارزش ١٢٩ میلیون دلار و ایجاد اشتغال ٣٧٠ نفری آماده جذب در فارس است.

به گفته این مقام مسئول جلب سرمایه گذار به آن معنا است که تفاهم نامه و طرح‌های اقتصادی به سرمایه گذاران ارائه شده و جذب سرمایه گذاری به آن معنا است که سرمایه گذار عملیات اجرایی را طرح را آغاز کرده است.