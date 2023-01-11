بازار روزهای همدان ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر نظری چهارشنبه در جلسه کمیسیون خدمات شهری با موضوع ساماندهی بازار روزها اظهار کرد: مردم در بحث بازار روزها و ایجاد مزاحم و مسائلی در این خصوص به ویژه در کوی خاتم به ستوه آمده‌اند و وضعیت شهر به ویژه در بحث ساماندهی وانت بارهای عرضه میوه خوب نیست.

وی با بیان اینکه در صورت عدم مدیریت مشکلات بازار روزها و حل و فصل آن، یکی از مسائل در بزه‌های اجتماعی این موضوع خواهد بود، گفت: بازار روزها انواع مشکلات و مسائل را برای مردم ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان بیان کرد: اراده و نقش حاکمیت در ساماندهی دستفروشان و وانت بارهای عرضه کننده میوه کجاست؟

نظری با تأکید بر اینکه با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی و موضوع بیکاری، نمی‌گوییم دستفروش‌ها را حذف کنند بلکه آنها را ساماندهی کنند، افزود: بازار روزها، دستفروشان و وانت باری‌ها در مناطق دارای کمترین آسیب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساماندهی شوند.

وی خواستار تصمیم واحد و جدی مدیریت شهری در ساماندهی بازار روزها شد و تصریح کرد: شورای تأمین را به کار بگیرید که خواسته‌های شهرداری را در نظر بگیرد؛ متأسفانه هیچ مدیریت و اعمال قانونی در این مباحث نیست.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان ادامه داد: استاندار، فرماندار، راهنمایی و رانندگی و دستگاه قضا در این موارد ورود کرده و اعمال قانون کنند.

نظری با بیان اینکه وضعیت شهر به ویژه در بحث ساماندهی وانت بارهای عرضه میوه خوب نیست، خاطرنشان کرد: باید قانون‌مندی را در شهر تقویت و بی‌قانونی را کمرنگ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه به منظور به حداقل رساندن مسائل و مشکلات باید تدابیری در این قضایا اندیشیده شود، یادآور شد: در صورت عدم توجه به این مهم و عدم چاره‌اندیشی آسیب آن برای شهر و شهروندان خواهد بود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان در پایان اظهار کرد: اعمال مدیریت در زمینه ساماندهی بازار روزها، دستفروشان و وانت بارهای عرضه میوه با شهرداری و سازمان مربوطه است.