به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عباسی کسانی اظهار کرد: دسترسی وسیع و ساده کودکان به فضای سایبر و درعین‌حال وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده برای این قشر، پلیس فتا را بر آن داشت تا پویش کودکان سایبری راه اندازی کند.

وی افزود: این پویش با هدف ارتقا آگاهی‌های اجتماعی در خصوص شیوه صحیح استفاده دانش آموزان از فضای مجازی، پیشگیری از آسیب‌های ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی برای کودکان، کاهش شکاف دیجیتال بین والدین و کودکان، افزایش حساسیت اجتماعی به وضعیت کودکان در فضای مجازی راه‌اندازی شده است.

کسانی گفت: این پویش پس از برگزاری دو پویش موفق در دوره‌های گذشته و هم‌زمان با سراسر کشور با شعار «پلیس فتا، حامی کودکان» در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

رئیس پلیس فتا کرمانشاه افزود: باتجربه‌ای که از سال‌های قبل به دست‌آمده است والدین نگران استفاده فرزندان خود از فضای مجازی هستند ولی به علت نداشتن آموزش کافی و یا ندانستن راه‌حل امکان ورود به مسئله را ندارند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت بهترین اقدام برای کاهش تأثیرات منفی و افزایش استفاده بهینه از اینترنت، آموزش است و هیچ راه دیگری به‌غیراز ارتقای سطح مهارت و سواد رسانه چه برای والدین و چه برای فرزندان وجود ندارد و از والدین درخواست داریم در این پویش فعالانه شرکت و مطالبی که منتشر خواهد را به‌دقت مطالعه کنند.

کسانی خاطرنشان کرد: متأسفانه عده محدودی از والدین با خطرات فضای مجازی آشنایی ندارند و درنتیجه به دنبال یادگیری نیز نیستند که این کودکان را در معرض خطراتی همچون زورگویی سایبری یا اینترنتی، مشاهده تصاویر غیراخلاقی، گفتگوهای ناسالم، دوری از اجتماع و میل به گوشه‌گیری، کم‌تحرکی یا بی‌تحرکی و نداشتن فعالیت، اعتیاد به استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین قرار می‌دهد.

رئیس پلیس فتا کرمانشاه یادآوری کرد: خوب است که والدین همان‌طور که بر رفتار فیزیکی فرزند خود در فضای حقیقی نظارت دارید بر رفتار و اقدامات فرزندان خود در فضای سایبری نیز نظارت دقیقی داشته باشند.