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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۵۴

اهداء اعضای مرد شیروانی ناجی جان‌ها شد

اهداء اعضای مرد شیروانی ناجی جان‌ها شد

بجنورد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: اهداء عضو مرد ۵۸ ساله اهل شیروان، ناجی جان بیماران نیازمند عضو شد.

علی عفتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای زنده یاد عباس صالح حصار از اهالی روستای حصار دوین شهرستان شیروان که به دنبال تصادفی در طبس دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی اهدا شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: کبد این بیمار شیروانی در بیمارستان منتصریه مشهد به یک مرد ۵۸ ساله نیشابوری پیوند و پوست و قرنیه‌های مرحوم نیز به بانک نسوج و قرنیه مشهد منتقل شد.

وی با بیان اینکه پیکر زنده یاد در روستای حصار شیروان به خاک سپرده شد، گفت: این دومین اهدا کننده عضو در این روستاست که با رضایت خانواده نوع دوست و مهربانش ناجی جان انسان‌های نیازمند شد.

کد مطلب 5679894

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