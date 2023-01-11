هادی علیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان از امروز در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی شهید سلیمانی در تهران آغاز شد و دو فرنگی کار قمی در آن حضور یافتند.

رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز از خوزستان و مهدی جواهری از قم در اردوی تیم‌ملی حضور دارند.

وی ادامه داد: در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز امیر عبدی از قم به همراه سجاد ایمن طلب از مازندران در اردو حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی تا ۳۰ دی ماه ادامه خواهد داشت گفت: حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم، این اردو را زیر نظر خواهد داشت.

علیایی گفت: تیم ملی پس از این اردو و انتخاب نفرات منتخب در بهمن ماه به مسابقات بین المللی زاگرب در کرواسی اعزام خواهد شد.