https://mehrnews.com/x3dwxp ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳ کد مطلب 7000158 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳ شکوه حضور در سرزمین خورشید ولایت؛ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ایرانشهر- راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور فارس و بلوچ در شهرستان ایرانشهر برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 7000158 کپی شد مطالب مرتبط آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در «ایرانشهر» هلاکت شرور مسلح و دستگیری عاملان تیراندازی به پلیس در ایرانشهر نوای زیبای ساز «دونلی» بلوچستان توسط هنرمند بلوچ برچسبها ایرانشهر راهپيمايي 13 آبان یوم الله 13 آبان
نظر شما