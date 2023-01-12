یک برد و یک شکست؛ ثمره تلاش نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاس گرگان تنها نماینده گلستان در لیگ برتر والیبال شامگاه چهارشنبه به مصاف فولاد سیرجان ایرانیان رفت و موفق شد بر مهمانش غلبه کند.

تیم یاران عیسی سنگدوینی در این دیدار موفق شدند در حضور حدود هزار تماشاگر مشتاق گرگانی سه بر یک به پیروزی دست یابند.

پاس گرگان با ۱۰ برد و هفت باخت و ۲۹ امتیاز در رده پنجم جدول جای دارد.

همچنین دیگر نماینده گلستان در لیگ برتر والیبال تیم شهرداری گنبد کاووس عصر چهارشنبه در مشهد مقابل تیم نیان الکتریک این شهر به میدان رفت و با نتیجه یک بر سه تن به شکست داد.

شهرداری گنبدکاووس هم با ۱۸ امتیاز در مکان یازدهم جدول ۱۴ تیمی ایستاده است.