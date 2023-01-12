عمید الدین خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بیمارستان‌ها شامل بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر با پیشرفت ۹۳ درصدی، بیمارستان شهرستان بافق با ۷۵ درصد پیشرفت، بیمارستان بحران با ۹۷ درصد پیشرفت، بیمارستان هرات با ۶۵ درصد پیشرفت، آغاز ساخت بیمارستان شهرستان مروست و اجرای طرح توسعه‌ای بیمارستان مهریز است.

وی از بهره برداری از طرح توسعه بیمارستان مهریز و بیمارستان بحران تا پایان سالجاری خبر دادو گفت: رئیس جمهور فردا با حضور وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان هرات با ۶۵ درصد پیشرفت بازدید خواهند کرد. عملیات ساخت این بیمارستان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است و در حال حاضر ۴۰ تخت به ظرفیت این بیمارستان اضافه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از پیشرفت ۶۰ درصدی مصوبات سفر اول هیأت دولت به استان یزد خبر داد و افزود: اعتبار این مصوبات ۵۰۰ میلیارد تومان است که برای تکمیل همین بیمارستان‌های نیمه تمام هزینه شده است.