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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۹:۳۸

فرمانده انتظامی ایلام خبر داد؛

دستبند پلیس بردستان ۷ نفر از محکومان فراری در ایلام

دستبند پلیس بردستان ۷ نفر از محکومان فراری در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی ایلام از دستبند پلیس بردستان ۷ نفر از محکومان فراری در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اجرای حکم قضائی مبنی بر دستگیری محکومان متواری، به جهت حساسیت موضوع و ممانعت از قانون گریزی هنجارشکنان اجتماعی، موضوع به صورت ویژه در دستورکار انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، ماموران انتظامی این شهرستان با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه این افراد شدند.

سرهنگ " حیدری زاد " با بیان اینکه مأموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضائی و طی چند عملیات غافلگیرانه، موفق شدند ۷ نفر از محکومان متواری را دستگیر کنند، عنوان داشت: متهمان برای رسیدگی و ادامه سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 5680934

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