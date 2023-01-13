مس سونگون یکه تاز لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مس سونگون ورزقان و فرش آرا مشهد از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال عصر جمعه از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی پورشریفی تبریز برگزار شد.‌

نیمه نخست این بازی شاگردان تقی پور با گل زود هنگام مهدی جاوید پیروز میدان شدند.

در نیمه دوم که مالکیت توپ و میدان در دست مسی‌ها بود دقیقه ۲۸ بازی مجتبی پارسا پور گل دوم مس به ثمر رساند.

همچنین دقیقه ۳۳ سالار آقاپور گل سوم و دقیقه ۳۷ مرتضی عزتی گل چهارم مس را بدست آورند.

ثانیه‌های پایانی بازی امیرحسین داودی بازیکن فرش آرا گل به خودی زد تا مس با نتیجه ۵ بر صفر پیروز میدان باشد.

تیم داوری این بازی را ایمان غلامی، بهنام نبی پور، هادی ترابی، محمدرضا سید پور و یحیی حسینی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

تیم مس با برد امروز ۵۷ امتیازی شده و همچنان یکه تاز لیگ برتر فوتسال کشور بوده و تیم فرش آرا با ۲۳ امتیاز در رده نهم جدول جای گرفته است.