بازسازی عملیات نصر ۴ در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری بعدازظهر امروز شنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ناصری، فرماندار شهرستان کوهدشت، سرهنگ بازوند، فرمانده سپاه و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، هفته دفاع مقدس را نماد ایستادگی و تجلیگاه هویت ملی دانست و اظهار داشت: هفته دفاع مقدس، تاریخ ایران سرافراز را زنده نگاه داشته و در واقع شناسنامه و هویت ما محسوب میشود.
وی افزود: ما هرآنچه داریم، مرهون مجاهدتهای دوران دفاع مقدس است و باید با برگزاری برنامههای مناسب، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران و ارزشهای دوران دفاع مقدس را زنده نگه داریم.
پیوند فرهنگ ایثار و مقاومت با تحولات منطقه
فرماندار کوهدشت با اشاره به پیوند ناگسستنی فرهنگ ایثار و مقاومت با تحولات منطقه اظهار داشت: رشادتهای رزمندگان اسلام در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، الهامگرفته از الگوهای بیبدیل دوران هشت سال دفاع مقدس است.
ناصری بر ضرورت توجه به فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال این مفاهیم به نسلهای مختلف تأکید کرد.
همافزایی دستگاهها برای برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس
وی با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای برگزاری باشکوه برنامههای این ایام تصریح کرد: هفته دفاع مقدس، نمایشگاهی از توانمندیها، داشتهها و فداکاریهای پیشکسوتان جهاد و شهادت است.
فرماندار کوهدشت ادامه داد: حضور فعال و میدانی همه مسئولان در اجرای برنامههای مناسبتی این هفته، نه تنها یک تکلیف اداری، بلکه یک افتخار و فرصتی مغتنم برای پاسداشت ارزشهاست.
بازسازی عملیات نصر ۴؛ آبروی فرهنگی کوهدشت
ناصری در ادامه به برنامه بازسازی عملیات نصر ۴ اشاره کرد و گفت: این برنامه بهعنوان نمادی از اقتدار و تاریخ دفاع مقدس، آبروی فرهنگی شهرستان کوهدشت است.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد همه دستگاهها با بسیج امکانات، نهایت همکاری را برای برگزاری باشکوه و عزتمندانه این برنامه به کار گیرند.
تأکید بر نقش مردم در برنامههای فرهنگی
فرماندار کوهدشت با تجلیل از بصیرت و حضور همیشه در صحنه مردم ولایتمدار این شهرستان خاطرنشان کرد: مردم این دیار همواره با حضور در صحنههای مهم، از جمله برنامههای اجتماعات شبهای بعثت، صلابت، وحدت و اقتدار خود را به نمایش گذاشتهاند.
ناصری افزود: این پشتوانه عظیم مردمی، مهمترین سرمایه نظام در پیشبرد اهداف فرهنگی و ارزشی است.
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