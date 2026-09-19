استان مرکزی مکلف به تحقق ۷۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر سعیدی عصر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای استان مرکزی اظهار کرد: تراکم مودیان و محدودیت فضای اداری، ضرورت بهره‌گیری موقت از ظرفیت‌های موجود استان برای ارتقای بهره‌وری و تکریم مراجعان را دوچندان کرده است.

وی افزود: رفع کمبود فضای اداری از گذشته در دستور کار بوده و امور مالیاتی هیچ‌گاه به دنبال تصاحب یا محدودسازی فضای سایر دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی نبوده است.

سعیدی تصریح کرد: فضای فعلی اداره‌کل پاسخگوی نیازها نیست و بهبود آن در افزایش بهره‌وری، تسهیل امور مودیان و تکریم مراجعان مؤثر است.

وی ادامه داد: مطابق بند «ط» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، دادرسی مالیاتی باید تا پایان سال نخست برنامه به‌صورت مستقل مستقر می‌شد، اما محدودیت‌های اعتباری اجرای این حکم را با وقفه مواجه کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تاکید کرد: تعهد درآمدی مالیاتی ۷۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده و تحقق آن با افزایش سهم اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای این استان، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: احداث ساختمان جدید در دست اجراست و ساماندهی ساختمان دارایی نیز با هماهنگی شهرداری در حال پیگیری است و بهره‌گیری از فضای موردنظر تا تکمیل پروژه‌ها صرفاً ماهیت موقت دارد.

سعیدی بیان کرد: ساماندهی زیرساخت‌های اداری و تفکیک مناسب فرایندهای مالیاتی، صرفاً یک نیاز سازمانی نیست، بلکه بخشی از الزامات ارتقای کیفیت حکمرانی مالیاتی، کاهش زمان ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مودیان به شمار می‌رود و باید متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی و تعداد مراجعان استان مرکزی دنبال شود.