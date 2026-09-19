ترامپ ادعا کرد: در حال ایجاد نیروی هوش مصنوعی هستم!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال ادعا کرد: من در حال تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» هستم؛ درست همان‌ طور که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌ ام «نیروی فضایی» را ایجاد کردم که موفقیتی چشمگیر به همراه داشت!

رئیس‌ جمهور آمریکا سپس مدعی شد: در همین راستا، به‌زودی «مسئول ارشد» هوش مصنوعی را معرفی خواهم کرد؛ تنها افراد دارای ضریب هوشی بالا برای این جایگاه اقدام کنند!

این در حالیست که «دونالد ترامپ» که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، می کوشد تا بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را با طرح ادعاهای عوام فریبانه ای توجیه کرده و در رسانه ها به اصطلاح خودنمایی کند.