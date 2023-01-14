اعلام آمادگی دبیرکل سازمان ملل برای کمک به پایان نزاع در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزماری دی کارلو معاون آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از آمادگی وی برای میانجیگری بین مسکو و کی یف جهت پایان دادن به نزاع بین دو طرف خبر داد.

بر اساس این گزارش، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست شورای امنیت گفت: هیچ گونه قرائنی مبنی بر توقف نبرد در اوکراین موجود نیست.

وی افزود: در حال حاضر منطق نظامی حاکم است و مجال برای گفتگو اگر وجود داشته باشد بسیار کم است. اما تمام جنگ‌ها پایان می‌یابند و این جنگ نیز خاتمه خواهد یافت.

دی کارلو ادامه داد: اوکراین و روسیه و جهان نمی‌توانند اجازه دهند این جنگ ادامه پیدا کند. دبیرکل برای کمک به پایان دادن به این نزاع توجیه ناپذیر و بی معنا بر اساس منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی آمادگی دارد.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران جمهوری‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی‌یف قرار داشتند».

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.