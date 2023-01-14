غلامعلی نوربخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر با پدیده‌هایی همچون سردی هوا و یخ‌زدگی برخی راه‌ها که براثر آب شدن برف‌های حاشیه مسیرها در طی روزهای گذشته حادث شده است و همچنین مه گرفتگی برخی محورهای برون شهری در چهارمحال و بختیاری مواجه هستیم.

وی به رانندگانی که قصد سفر ضروری در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری دارند توصیه کرد: حتماً سرعت مطمئنه را رعایت و صبر و حوصله پیشه کنند.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با زحمات ۲۴ ساعته عوامل راه‌داری، پلیس راه و دیگر عوامل امدادی کلیه جاده‌های استان باز است و مشکلی برای تردد خودروها وجود ندارد.