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۲۴ دی ۱۴۰۱، ۹:۳۱

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

جاده‌های چهارمحال و بختیاری باز و تردد جریان دارد

جاده‌های چهارمحال و بختیاری باز و تردد جریان دارد

شهرکرد_رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: با تلاش ۲۴ ساعته عوامل راهداری، پلیس راه و دیگر عوامل امدادی کلیه جاده‌های استان باز است و مشکلی برای تردد خودروها وجود ندارد.

غلامعلی نوربخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر با پدیده‌هایی همچون سردی هوا و یخ‌زدگی برخی راه‌ها که براثر آب شدن برف‌های حاشیه مسیرها در طی روزهای گذشته حادث شده است و همچنین مه گرفتگی برخی محورهای برون شهری در چهارمحال و بختیاری مواجه هستیم.

وی به رانندگانی که قصد سفر ضروری در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری دارند توصیه کرد: حتماً سرعت مطمئنه را رعایت و صبر و حوصله پیشه کنند.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با زحمات ۲۴ ساعته عوامل راه‌داری، پلیس راه و دیگر عوامل امدادی کلیه جاده‌های استان باز است و مشکلی برای تردد خودروها وجود ندارد.

کد مطلب 5681685

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