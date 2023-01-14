اسکان اضطراری بیش از ۲۵۰ نفر در واحدهای اقامتی تربت حیدریه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی اظهار کرد: با هماهنگی اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان و با توجه به بارش برف و برودت هوا و هم چنین یخ‌زدگی جاده‌ها به بیش از ۲۵۰ مسافر و زائر در راه مانده پذیرایی و اسکان داده شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه ادامه داد: علاوه بر واحدهای اقامتی تحت پوشش اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، زائرسراها، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و مساجد بین‌راهی برای خدمات‌رسانی به زائران و مسافران آمادگی داشتند.

وی گفت: علاوه بر این مراکز اقامتی اتوبوسی سیار در داخل شهر توسط شهرداری برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شد.

وی یادآور شد: با توجه به دستور رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان و هم‌چنین تداوم شرایط جوی و سردی هوا در شهرستان تربت حیدریه، تمامی اعضای خدمات سفر در آماده باش هستند.