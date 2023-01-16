افزایش حضور آژانس در اوکراین با هدف ممانعت از وقوع حادثه اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که این نهاد در راستای کمک به ممانعت از وقوع حادثه هسته‌ای، حضور خود در اوکراین را گسترش خواهد داد.

گروسی در توییتر نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان جنگ جاری در اوکراین، حضور خود را در این کشور افزایش خواهد داد تا به جلوگیری از وقوع حادثه اتمی کمک کند. باعث افتخار است که ریاست هیئت اعزامی به اوکراین را برعهده دارم. ما برای کمک به تامین امنیت تمام نیروگاه‌های اتمی این کشور هیئت اعزام می‌کنیم.

گروسی پیش‌تر گفته بود که هفته جاری به اوکراین سفر می‌کند. آژانس در نظر دارد تا ۱۱ الی ۱۲ کارشناس را به طور دائمی در این کشور مستقر کند.

این نهاد اعلام کرده که به زودی «در تمام تاسیسات اتمی اوکراین از جمله چرنوبیل حضور دائمی خواهد داشت.»

به گفته گروسی، کارشناسان و متخصصان ایمن‌سازی و امنیتی آژانس شرایط این نیروگاه‌ها را رصد، تجهیزات و نیازهای آنها را ارزیابی، برای آنها حمایت و توصیه فنی ارائه و یافته‌های خود را به آژانس گزارش می‌کنند.

آژانس ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲(۲۳ آبان) اعلام کرده بود که هیئت‌های تخصصی خود را بنا به درخواست مقامات کی‌یف، به نیروگاه‌های اتمی اوکراین اعزام خواهد کرد. این نهاد ۲۵ نوامبر ماموریت خود در چرنوبیل را تکمیل کرد و نیروگاه اتمی جنوب اوکراین دوم دسامبر مورد بررسی قرار گرفت و نظارت هیئت‌های اعزامی از سایت‌های اتمی «رُونو» و «خِملینتسکی» نیز دهم دسامبر انجام شد.

‌زاپروژیا به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی اروپا، در اواخر فوریه و اندکی پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، تحت کنترل مسکو درآمد و از آن پس حملات موشکی کی‌یف علیه این تاسیسات افزایش یافته و در نتیجه احتمال وقوع فاجعه اتمی افزایش یافته است.