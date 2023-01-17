سالگرد شهادت «سید مجتبی نواب صفوی» در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و هفتمین سالگرد «شهید سید مجتبی نواب صفوی» رهبر فداییان اسلام و یاران شهیدش سید عبدالحسین واحدی، سید حسین امامی، سید محمد واحدی، خلیل طهماسبی و مظفر ذوالقدر روز سه شنبه ۲۷ دی‌ماه ساعت ۱۵ بر سر مزار آن شهید در در وادی السلام قم برگزار می‌شود.

در این مراسم یکی از همرزمان آن شهید سخنرانی خواهد کرد و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی گرامی داشته می‌شود.

شهید نواب صفوی پس از ده سال مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و فعالیت سیاسی و اجتماعی در قالب جمعیت فداییان اسلام به همراه سه تن از همرزمانش به نام‌های خلیل طهماسبی، مظفر علی ذوالقدر و سیدمحمد واحدی در صبحگاه ۲۷ دی ۱۳۳۴ شمسی توسط رژیم ظاغوت تیرباران شدند و به خیل شهدا پیوست.

آرامگاه این شهید در وادی السلام قم واقع در خیابان خاکفرج می‌باشد.