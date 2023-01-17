۶هزار میلیارد ریال کالای اموال تملیکی در آذربایجان غربی فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی در این زمینه با اشاره به تعیین تکلیف ۹ هزار و ۸۳۲ ردیف کالای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان با ورود دستگاه قضایی در مدیریت جمع آوری اموال تملیکی افزود: فروش این کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۷ درصد بیشتر شده است.

وی اظهار کرد: در این مدت همچنین سه هزار و ۳۹۸ ردیف کالا به ارزش بیش از یک هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال انهدام داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از این حیث ۱۰۳ درصد رشد دارد.

عتباتی ادامه دارد در حوزه اعاده کالا نیز بیش از ۲۵۰ ردیف کالا به ارزش بیش از چهار هزار و ۳۰۴ میلیارد ریال داشتیم که نسبت به سال قبل یک هزار و ۶۰۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، در بخش تعیین تکلیف ۹ هزار و ۸۳۲ ردیف کالا با تلاش عوامل قضایی سه هزار و ۳۴۳ پرونده تعیین تکلیف شد، یک هزار و ۶۶۷ پرونده متروکه، یک هزار و ۵۶۱ پرونده قاچاق و ۶۹ پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به اقدامات شاخص مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان با ورود و نظارت و پیگیری مستمر دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: پرونده ملی ام دی اف به ارزش یک هزار میلیارد ریال، پرونده طلاهای سنواتی به ارزش ۷۰ میلیارد ریال، پرونده واگن‌های قطار به ارزش ۳۷۰ میلیارد ریال، تعیین تکلیف بیش از ۷۰۰ دستگاه خودرو و صدور دستور دادستانی برای فروش بیش از ۱۳۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی و کامیون کشنده در مزایده، اضافه کردن یک هزار و ۵۰۰ متر انبار در شمال استان برای نگهداری اموال تملیکی از اقداماتی بودند که طی بازدیدها و جلسات متعدد از مدیریت اموال تملیکی استان مورد مطالبه قرار گرفت.

عتباتی ابراز امیدواری کرد این آمار با هماهنگی مطلوبی که بین دستگاه قضایی و سازمان جمع آوری اموال تملیکی ایجاد شده در آینده باز هم رشد فزاینده داشته باشد.

براساس این گزارش، حسب اعلام مدیریت جمع آوری اموال تکمیلی آذربایجان غربی در همایش مدیران استانی این سازمان در تهران، تلاش‌ها و زحمات رییس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز این استان در خصوص تعیین تکلیف‌های صورت گرفته مورد قدردانی وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور قرار گرفت.