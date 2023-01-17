  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۴۹

لهستان: شکست اوکراین مقدمه جنگ جهانی سوم است

لهستان: شکست اوکراین مقدمه جنگ جهانی سوم است

نخست وزیر لهستان می‌گوید که شکست اوکراین در جنگ با روسیه، مقدمه جنگ جهانی سوم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان با درخواست مصرانه از آلمان برای تحویل تانک‌های «لئوپارد۲» به اوکراین، گفت که شکست کی‌یف در جنگ با روسیه، می‌تواند مقدمه‌ای برای جنگ جهانی سوم باشد.

موراویتسکی در پیامی به آلمان و سایر کشورهای ناتو، از آنها خواست تا تسلیحات بیشتری به اوکراین ارسال کنند؛ کشوری که بخش قابل توجهی از زیرساخت و به گفته وی غیرنظامیان خود را از دست داده است.

وی در مراسمی در برلین گفت: شکست اوکراین ممکن است پیش‌درآمدی بر جنگ جهانی سوم باشد. بنابراین امروز هیچ دلیلی برای حمایت نکردن از کی‌یف و به تعویق انداختن مسائل وجود ندارد.

او با تاکید بر اینکه آلمان باید اجازه ارسال و تحویل تانک‌های «لئوپارد۲» را به اوکراین بدهد، افزود: اوکراینی‌ها امروز نه تنها برای آزادی خود، بلکه برای دفاع از اروپا می‌جنگند. از دولت آلمان می‌خواهم تا قاطعانه تصمیم گرفته و همه نوع سلاح را به اوکراین تحویل دهد.

لهستان و فنلاند هم به اوکراین وعده ارسال این تانک‌ها را داده‌اند اما در انتظار دستور و جواز رسمی آلمان برای تحویل این ادوات به کی‌یف هستند.

آرمین پاپِرگر، مدیر اجرایی کارخانه تولید اسلحه آلمان «راین‌متال»، مدعی شده که این کشور حدود ۱۱۰ تانک لئوپارد دارد که ۸۸ دستگاه از این تانک‌ها نسخه قدیمی است اما آماده کردن آن برای استفاده در میدان نبرد، صدها میلیون یورو هزینه داشته و حدود یک سال هم طول می‌کشد!

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به تصمیم انگلیس برای ارسال تانک به اوکراین گفت که «تانک‌های انگلیسی هم مثل بقیه تانک‌های غربی خواهند سوخت.»

نخست وزیر لهستان همچنین مدعی شد که «اوکراینی‌ها برای جلوگیری از حمله روسیه به سایر کشورهای اروپایی، خون می‌دهد!»

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) به درخواست جمهوری‌های دونباس برای رها کردن آنها از ظلم رژیم کی‌یف، فرمان عملیات نظامی روسیه در اوکراین را صادر کرد. کشورهای غربی نیز در واکنش ضمن اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، کمک‌های نظامی و غیرنظامی چشمگیری را برای اوکراین ارسال کرده و همچنان نیز به این کار ادامه می‌دهند.

کد مطلب 5684757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اوکراین و دیگر کشورهای شرق، متعلق به خانواده اقوام اسلاو است نه آنگلوساکسونها و فرانک های وحشی و بی تمدن.
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      احتمالش زیاده چون روسیه داره از همه جنگ افزارش استفاده می کنه
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      احتمالش زیاده چون روسیه داره از همه جنگ افزارش استفاده می کنه
    • زنگنه IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      همین الان هم ناتو داره با روسیه میجنگه حالا فهمیدی شنگول
    • IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      صنار بده آش به همین خیال باش قطعا روسیه بازنده این جنگه
    • محسن IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این لهستان داره واسه امریکاه اروپا روضه می خونه ،که اوکراین برای نزدیک نشدن روسیه به اروپا خون میدهد،باانقلاب رنگی این همجنسگرا رو اوردین سر کار باز خواستین بیایین بیخ گوش بنده خدا پایگاه نظامی بزنین ،خو عموجون علی اباد مگه دهه نه خوخیلی وقته شهرشده،پوتین اگه تاالان صفت نزده فقط بخاطر مردم غیرمسلح
    • samad IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ماآسیایی ها،اروپا وآمریکا راشکست خواهیم داد تابه فکراستعمارکشورهانباشند
    • سینا IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اوکراین باید به سزای اعمالشان برسند تا دیگر به فکر ناتو نباشد و فریب کشورهای غرب مثل آمریکا را نخورد ..کسی که نقشه شراکت قتل عام آنسان ها را در سر دارد باید از این بدتر به سرش بیاید
    • ع ا ز CA ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لهستان مثل اینکه در خواب است و از شکست اوکراین حرف میزند .اوکراین از همان روز اول شکست خود تا جای که نیروهای روی تا ۱۵ کیلومتری کی اف پیش آمدن و سپس دست به عقب نشینی تاکتیکی زدن و یک سوم خارک اوکراین را تصرف کردن و دو استان استراتژی اوکراین در طی فرمان پوتین ضمینه خاک روسیه کردن و تا امروز با این هم
    • IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      هر چند در اینکه غربی ها تاوان زیاده خواهی شان را می دهند و سر این قصه درازه. ولی پارگراف آخر هم انگار خبرگزاری روسی منتشر کرده.
    • یاور IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اگر احتیاج به پیاده نظام هست حاضر یم در کنارشون باشیم
    • حسین شرافت IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      در حقیقت شکست اوکراین هرچه زودتر اتفاق بیفتد جنگ پایان یافته و از خسارات و تلفات بیشتر جلوگیری میکند و خود تضمینی است که روسیه هرگز جنگ دیگری را شروع نخواهد کردچرا که روسیه هم از این تهاجم درسهای عبرتی زیادی گرفت ولی پیروزی اوکراین بلاشک اتفاق نخوهد افتاد و اوضاع بدتر خواهد جای تعجب است که این سیاست
    • اراز IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پوتین مرد هست که مخالفان داخلی چه نظامی چه مردمی چه از آقازاده‌ها باشه رو اعدام میکنه
    • فرمانروایان الهی IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      شکست غرب از مسکو قطعی است و این نبرد مقدمه ظهور و به ارث بردن زمین به دست فرزندان اسماعیل به لطف پروردگار خواهد بود
    • سلام IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اروپا نابود می‌شود چون آمریکا می خواهد
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      عجب... یا خود احمق تشریف دارید یا مابقی جهان را احمق فرض کرده اید مگر غیر از این است که الان هم روسیه با کل ناتو به تنهایی می‌جنگد مگر جنگ جهانی شاخ ودم دارد... ومکرومکرالله و الله خیرالماکرین... لعن الله علی القوم الظالمین و المنافقین...
    • خسرو IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اونچه که روسیه رو میتونه به یک جنگ هسته ای وادار کنه ، خنده مردم دنیا به کاری است که کرده .
    • خسرو IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اونچه که روسیه رو میتونه به یک جنگ هسته ای وادار کنه ، خنده مردم دنیا به کاری است که کرده .
    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لعنت ب پوتین و کسانی که ازش طرفداری میکنن
    • غلام لک‌‌زایی‌ ۰۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      4 2
      پاسخ
      جنگ 8ساله‌ماازجنگ‌جهانی ‌سوم‌بدتربودتمام‌کشورهای جهان به 100دام‌‌کمک‌مالی‌ونظامی‌کردندبه‌درک‌جنگ‌جهانی‌سوم‌باشد
    • میترا IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به امید پیروزی روسیه بر غربی های جهانخوار وحشی تروریست
    • سیروس IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اوکراین نابود شد رفت بعد این مزدور نئونازی آمریکا میگه اگه اوکراین شکست بخورد مقدمه جنگ سوم هستش ، یعنی تو نمی‌فهمی اوکراین ماهاست از بین رفته ، اگه راست میگی نطق بکش تا روس‌ها تو و کشورت رو تبدیل به اوکراین کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه