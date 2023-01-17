لهستان: شکست اوکراین مقدمه جنگ جهانی سوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان با درخواست مصرانه از آلمان برای تحویل تانکهای «لئوپارد۲» به اوکراین، گفت که شکست کییف در جنگ با روسیه، میتواند مقدمهای برای جنگ جهانی سوم باشد.
موراویتسکی در پیامی به آلمان و سایر کشورهای ناتو، از آنها خواست تا تسلیحات بیشتری به اوکراین ارسال کنند؛ کشوری که بخش قابل توجهی از زیرساخت و به گفته وی غیرنظامیان خود را از دست داده است.
وی در مراسمی در برلین گفت: شکست اوکراین ممکن است پیشدرآمدی بر جنگ جهانی سوم باشد. بنابراین امروز هیچ دلیلی برای حمایت نکردن از کییف و به تعویق انداختن مسائل وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه آلمان باید اجازه ارسال و تحویل تانکهای «لئوپارد۲» را به اوکراین بدهد، افزود: اوکراینیها امروز نه تنها برای آزادی خود، بلکه برای دفاع از اروپا میجنگند. از دولت آلمان میخواهم تا قاطعانه تصمیم گرفته و همه نوع سلاح را به اوکراین تحویل دهد.
لهستان و فنلاند هم به اوکراین وعده ارسال این تانکها را دادهاند اما در انتظار دستور و جواز رسمی آلمان برای تحویل این ادوات به کییف هستند.
آرمین پاپِرگر، مدیر اجرایی کارخانه تولید اسلحه آلمان «راینمتال»، مدعی شده که این کشور حدود ۱۱۰ تانک لئوپارد دارد که ۸۸ دستگاه از این تانکها نسخه قدیمی است اما آماده کردن آن برای استفاده در میدان نبرد، صدها میلیون یورو هزینه داشته و حدود یک سال هم طول میکشد!
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به تصمیم انگلیس برای ارسال تانک به اوکراین گفت که «تانکهای انگلیسی هم مثل بقیه تانکهای غربی خواهند سوخت.»
نخست وزیر لهستان همچنین مدعی شد که «اوکراینیها برای جلوگیری از حمله روسیه به سایر کشورهای اروپایی، خون میدهد!»
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) به درخواست جمهوریهای دونباس برای رها کردن آنها از ظلم رژیم کییف، فرمان عملیات نظامی روسیه در اوکراین را صادر کرد. کشورهای غربی نیز در واکنش ضمن اعمال تحریمهای گسترده علیه مسکو، کمکهای نظامی و غیرنظامی چشمگیری را برای اوکراین ارسال کرده و همچنان نیز به این کار ادامه میدهند.
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