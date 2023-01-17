بن والاس: انگلیس ۲۰ هزار نظامی اوکراین را آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس امروز سه شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور آموزش بیش از ۲۰ هزار نظامی اوکراینی را انگلیس برعهده خواهد گرفت.

وزیر دفاع انگلیس در ادامه یادآور شد که ارتش استرالیا برای آموزش نیروهای نظامی اوکراین به ارتش انگلیس ملحق خواهد شد.

در ماه اکتبر، انگلیس پیشنهاد داد به ۲۰ هزار داوطلب اوکراینی نحوه استفاده از موشک های زمین به هوای جاولین را آموزش دهد.

پیش از این دولت انگلیس روز دوشنبه رسماً اعلام کرد که ۱۴ تانک جنگی «چلنجر ۲» را در هفته‌های آینده در اختیار ارتش اوکراین قرار می‌دهد.

پس از آمریکا، انگلیس دومین کشوری است که از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، بیشترین کمک‌های نظامی و مالی را در اختیار ارتش اوکراین قرار داده است.