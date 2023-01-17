به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسراییل، «یوآو گالانت» (Yoav Gallant) وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس امروز سه شنبه با «مایکل کوریلا» (Michael Kurilla) فرمانده مرکزی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام) در اراضی اشغالی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش این رسانه، دیدار میان دو طرف با حضور «تام نایدز» (Tom Nides) سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی و برخی از دیگر مقامات صهیونیست در تل آویو با موضوع ایران برگزار شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت جنگ رژیم صهونیستی در این باره آمده است که این دیدار بر تقویت و توسعه توافق های عادی سازی با کشورهای عربی و همچنین حضور رژیم اسرائیل در محدوده سنتکام به جای EUCOM که در سال ۲۰۲۱ انجام شد، متمرکز بود.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند: «یوآو گالانت» از فرمانده سنتکام به خاطر حمایتش از امنیت اسرائیل و اقدامات وی در جهت تقویت روابط تل آویو و واشنگتن قدردانی کرد.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس در این دیدار همچنین درک خود از تهدید ایران به عنوان یک تهدید جهانی را به اطلاع فرمانده مرکزی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه رساند و خواستار برخورد قاطع و هماهنگ با آن در ابعاد مختلف شد!