۷۵ درصد مصرف گاز خانگی است/کنترل فشار گاز در اردبیل

میرسعید سید متین در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مصرف خانگی گاز در ۲۴ ساعت گذشته در استان اردبیل بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب بوده که این میزان بالاتر از سقف تعیین شده است.

وی تصریح کرد: به رغم همراهی مردم و مشترکان در مصرف بهینه گاز و تعدیل اندک در روزهای اخیر، همچنان در شرایط کلی ما با افزایش مصرف روبه‌رو هستیم که سعی کردیم گاز برخی واحدهای صنعتی را در این شرایط قطع کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: در مناطق جنوبی و مرکزی استان به دلیل برودت هوا، مصرف گاز به مراتب بیشتر است و ما همچنان از شهروندان انتظار داریم با رعایت دمای رفاه منزل و صرفه‌جویی یک تا ۲ درجه‌ای گاز به پایداری این منبع ارزشمند کمک کنند.

سید متین افزود: در حال حاضر گاز کارخانه سیمان، نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل و جایگاه‌های سی. ان. جی تعطیل و یا با محدودیت روبه‌رو شده تا ما پایداری تأمین گاز را در واحدهای مسکونی شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این واحدهای صنعتی و تولیدی در تعاملی که با سازمان صمت داشتیم، نسبت به تهیه سوخت دوم و جایگزین اقدام کردند و از سازمان جهاد کشاورزی نیز خواسته‌ایم تا مرغداری‌ها، گلخانه‌داران، واحدهای دامپروری و واحدهای نانوایی را نیز مجهز به سوخت دوم کنند تا در صورت نیاز از این منابع استفاده شود.

سید متین اضافه کرد: با توجه به افزایش مصرف گاز در سطح کشور و استان، دغدغه ما افت فشار گاز و قطعی احتمالی در برخی از شهرها نظیر اصلاندوز است که امیدواریم با همراهی مردم در استفاده بهینه از گاز، دغدغه و مشکلات کمتری را شاهد باشیم.

وی به حوادث اخیر گازگرفتگی در استان و مرگ ۱۰ نفر در نمین در سال‌جاری بر اثر نشت گاز بیان کرد: حوادث اخیر نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که خانواده‌ها باید در مصرف گاز بهینه و ایمن عمل کنند تا شاهد مرگ و میر ناشی از مسمومیت منواکسید کربن نباشیم.

سید متین از هموطنان خواست تا از مصرف پلوپز و کباب‌پزهای گازی در فضاهای خانگی و محدود پرهیز کرده و حتماً از سالم بودن دودکش و بخاری‌ها و کنترل فنی وسایل گرمایشی خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل ادامه داد: سرد بودن دودکش خود نمایان‌گر سوخت ناقص گاز است و هموطنان در این زمینه مراقبت‌های بیشتر را مد نظر قرار دهند.