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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۲۱:۲۹

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبر داد؛

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به ۶۰ روستای اردبیل

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به ۶۰ روستای اردبیل

اردبیل- نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: آبرسانی به ۶۰ روستای اردبیل با تأمین اعتبار مورد نیاز انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه دوشنبه در جمع دهیاران و اعضای شوراهای روستاهای اردبیل اظهار کرد: ۶۰ روستای شهرستان اردبیل در اولویت آبرسانی قرار دارند که از طریق شرکت آب و فاضلاب ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از این اعتبار تأمین شده و تا اردیبهشت ماه سال آینده قرار است ۳۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص پیدا کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی عمده مشکل روستاییان را تأمین آب شرب، کشاورزی، بحث راه روستایی، عمران و آبادانی و همچنین توسعه شبکه بهداشت، زیرساخت‌های تلفن همراه و ارتباطات اعلام کرد و گفت: در روستاها سعی بر این است تا با حل این مشکلات جلوی مهاجرت‌ها گرفته شده و به نوعی تثبیت اشتغال و کارآفرینی را نیز شاهد باشیم.

نیکزاد افزود: با قول مساعدی که وزیر ارتباطات داده روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا آخر امسال از تلفن همراه و اینترنت پرسرعت بهره‌مند شده و سیستم «ترجی» آنها به «فرجی» ارتقا می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۱۹۷ میلیارد تومان اعتبار نیز برای توسعه راه‌های روستایی شهرستان اردبیل در نظر گرفته شده که ۸۰ میلیارد تومان آن از طریق راهداری جذب شده و تا سه ماهه سال آینده مابقی اعتبارات تأمین و پروژه‌های راه روستایی تا شهریور سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

نیکزاد تأمین قیر مورد نیاز را نیز یادآور شد و اضافه کرد: در این زمینه تلاش خواهیم کرد تا در بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین منابع مورد نظر انجام شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی توجه بنیاد مسکن را به عمران روستایی و اجرای طرح‌های هادی به همراه نوسازی واحدهای مسکونی یادآور شد و بیان کرد: اگر این مشکلات و دغدغه‌های روستاییان برطرف شود، بخش عظیمی از مطالبات و خواسته‌های آنها تأمین خواهد شد که این اولویت در برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس قرار دارد.

کد مطلب 5685315

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    نظرات

    • لیلی AE ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
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      به بهانه پول به بخش کشاورزی فقط به اردبیل چون خودت اردبیلی هستی وار اردبیل خیلی دولت به جیبت می خوره جناب نیکزاد.فقط دهانه‌ای اردبیل را آباد کردی فساد را به اردبیل ریختی.و خدارو شکر تمام دهانه‌ای اردبیل علیه نظام درآوردن و فساد و زندانها پر هست از دهاتیهای همشهری ثمرین اینیت
    • لیلی AE ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
      0 0
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      حتما به دروغ ازش تشکر کنیم پخش می شه؟؟؟

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