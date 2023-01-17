اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به ۶۰ روستای اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه دوشنبه در جمع دهیاران و اعضای شوراهای روستاهای اردبیل اظهار کرد: ۶۰ روستای شهرستان اردبیل در اولویت آبرسانی قرار دارند که از طریق شرکت آب و فاضلاب ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از این اعتبار تأمین شده و تا اردیبهشت ماه سال آینده قرار است ۳۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص پیدا کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی عمده مشکل روستاییان را تأمین آب شرب، کشاورزی، بحث راه روستایی، عمران و آبادانی و همچنین توسعه شبکه بهداشت، زیرساخت‌های تلفن همراه و ارتباطات اعلام کرد و گفت: در روستاها سعی بر این است تا با حل این مشکلات جلوی مهاجرت‌ها گرفته شده و به نوعی تثبیت اشتغال و کارآفرینی را نیز شاهد باشیم.

نیکزاد افزود: با قول مساعدی که وزیر ارتباطات داده روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا آخر امسال از تلفن همراه و اینترنت پرسرعت بهره‌مند شده و سیستم «ترجی» آنها به «فرجی» ارتقا می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۱۹۷ میلیارد تومان اعتبار نیز برای توسعه راه‌های روستایی شهرستان اردبیل در نظر گرفته شده که ۸۰ میلیارد تومان آن از طریق راهداری جذب شده و تا سه ماهه سال آینده مابقی اعتبارات تأمین و پروژه‌های راه روستایی تا شهریور سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

نیکزاد تأمین قیر مورد نیاز را نیز یادآور شد و اضافه کرد: در این زمینه تلاش خواهیم کرد تا در بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین منابع مورد نظر انجام شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی توجه بنیاد مسکن را به عمران روستایی و اجرای طرح‌های هادی به همراه نوسازی واحدهای مسکونی یادآور شد و بیان کرد: اگر این مشکلات و دغدغه‌های روستاییان برطرف شود، بخش عظیمی از مطالبات و خواسته‌های آنها تأمین خواهد شد که این اولویت در برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس قرار دارد.