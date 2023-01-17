به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری امروز سه شنبه در بازدید معاون عمرانی استانداری لرستان از پارک علم و فناوری لرستان با تاکید بر ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه، یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی صنایع استان را ضعف ارتباط مؤثر صنعت و فناوران، شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها دانست.

وی با اشاره به لزوم ایجاد مراکز رشد در دانشگاه‌های استان، گفت: مسیر توسعه علم و فناوری از دانشگاه‌ها آغاز می‌شود و پس از پرورش ایده و اخذ آموزش‌های اصول بازرگانی، وارد مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی می‌شود و تجمیع اکوسیستم نوآوری و فناوری استان را برای جلوگیری از هدررفت اعتبارات ضروری دانست.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان، گفت: پارک برای حرکت به سمت اهداف خود نیاز به زمین برای واگذاری به واحدهای فناور دارد که در حال حاضر اراضی قابل واگذاری در اختیار پارک حدود شش هکتار است.

نامداری، تصریح کرد: با توجه به تقاضای فراوان واحدهای فناور و دانش بنیان استان برای دریافت زمین و راه اندازی کسب و کار، اراضی موجود کفاف نیاز استان جهت اشتغال زایی و کارآفرینی دانش بنیان را نمی‌دهند.

بنا بر این گزارش، در این بازدید مقرر شد استانداری لرستان پیگیری و بررسی‌های لازم برای حل مشکلات و زیرساختهای مورد نیاز پارک علم و فناوری لرستان از جمله افزایش اراضی پارک و تسطیح اراضی به منظور واگذاری به واحدهای فناور را با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عمل آورد۰