باکو مسدود کردن جاده لاچین و محاصره ارامنه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «جیحون بایراموف»، وزیر امور خارجه آذربایجان ادعاها مبنی بر مسدود شدن کریدور لاچین توسط این جمهوری را بی اساس عنوان کرد. این موضع گیری وزیرخارجه جمهوری آذربایجان پس از تماس تلفنی او با سرگئی لاوروف همتای روس خود صورت گرفته است.
بایراموف با اشاره به اینکه ادعاها مبنی بر بستن جاده لاچین برای مسدود کردن ارامنه ساکن در خاک آذربایجان و بروز بحران انسانی بیاساس است، تاکید کرد که این ادعاهای بیاساس از سوی ارمنستان صورت میگیرد و با این واقعیت که دهها خودروهای حملونقل، خودروهای نیروهای حافظ صلح (روسیه)، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و آمبولانسهای ارمنستان روزانه از جاده لاچین استفاده میکنند، متناقض است.
به گفته بایراموف، ارمنیها حق مشروع اعتراض به فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی در سرزمینهای آذربایجانی که نیروهای حافظ صلح روسیه در آن مستقر هستند، از جمله فعالیتها علیه استفاده از منابع طبیعی و سو استفاده از جاده لاچین را دارند.
پیشتر در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، چند شهروند آذربایجانی که مدعی بودند کارشناس محیط زیست هستند، عبور از کریدور لاچین، تنها جادهای که ارمنستان و قره باغ کوهستانی را به هم متصل میکند، مسدود کردند. آذربایجان گفت که این اقدام اعتراضی به منظور مسدود کردن هیچ جادهای نبوده و وسایل نقلیه غیرنظامی آزادانه در هر دو جهت حرکت میکنند.
ادعاهای وزیرخارجه جمهوری آذربایجان در حالی است که، در پی ادامه دار شدن بحران در گذرگاه لاچین، وزیر خارجه روسیه خواستار حل و فصل این موضوع از سوی جمهوری آذربایجان شد.
وزارت خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز در تماسی تلفنی با همتای خود از جمهوری آذربایجان، خواستار حل وفصل تنش در گذرگاه لاچین شد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف از همتای آذربایجانی خود خواست تا این کشور هر چه سریعتر انسداد به وجود آمده در گذرگاه لاچین را رفع کند.
همچنین یک مقام منطقهای قره باغ روز سه شنبه اعلام کرد که باکو در ادامه اقدامات خود علیه منطقه قره باغ انتقال گاز به این منطقه را قطع کرد. این مقام منطقهای قره باغ در ادامه تاکید کرد که باکو این اقدامات را با هدف اخراج ارمنیها از این منطقه ادامه میدهد.
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