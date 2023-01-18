به گزارش خبرگزاری مهر، دو نمایشگاه توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس از امروز چهارشنبه ۲۸ دی تا ۱ بهمن به‌طور همزمان در دو شهر کشور تونس با نگاه توسعه روابط و ایجاد هم افزایی فرهنگی بین دو کشور ایران و تونس برگزار می‌شود.

با توجه به استقبال و درخواست کشور تونس این دو نمایشگاه به میزبانی سرشهردار پایتخت تونس برگزار می‌شود.

در این رویداد فرهنگی، نمایشگاهی از لباس‌های اقوام ایرانی و همچنین نمایشگاه معرفی انواع شیرینیجات از شهرهای مختلف ایران در معرض دید أصناف و بازرگانان و دیگر علاقمندان قرار می‌گیرد.

این نمایشگاه به میزبانی سرشهردار پایتخت تونس و همچنین شهرداری شهر گردشگری و ساحلی سوسه ادامه خواهد یافت. همچنین ۹۷ درصد مردم کشور تونس مسلمان بوده و زبان رسمی این کشور عربی است.