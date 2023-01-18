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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۰۷

از امروز تا اول بهمن؛

نمایشگاه لباس‌های اقوام ایرانی در تونس برگزار می‌شود

نمایشگاه لباس‌های اقوام ایرانی در تونس برگزار می‌شود

دو نمایشگاه توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس از امروز تا اول بهمن به‌طور همزمان در دو شهر کشور تونس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو نمایشگاه توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس از امروز چهارشنبه ۲۸ دی تا ۱ بهمن به‌طور همزمان در دو شهر کشور تونس با نگاه توسعه روابط و ایجاد هم افزایی فرهنگی بین دو کشور ایران و تونس برگزار می‌شود.

با توجه به استقبال و درخواست کشور تونس این دو نمایشگاه به میزبانی سرشهردار پایتخت تونس برگزار می‌شود.

در این رویداد فرهنگی، نمایشگاهی از لباس‌های اقوام ایرانی و همچنین نمایشگاه معرفی انواع شیرینیجات از شهرهای مختلف ایران در معرض دید أصناف و بازرگانان و دیگر علاقمندان قرار می‌گیرد.

این نمایشگاه به میزبانی سرشهردار پایتخت تونس و همچنین شهرداری شهر گردشگری و ساحلی سوسه ادامه خواهد یافت. همچنین ۹۷ درصد مردم کشور تونس مسلمان بوده و زبان رسمی این کشور عربی است.

کد مطلب 5685450

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