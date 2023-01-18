هوای سرد در همدان تا اوایل هفته آینده باقی است

محمدحسن باقری شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نهاوند و تویسرکان با یک درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین نقاط استان وصبح امروز دوشنبه بهار با ۱۶ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه استان همدان بوده است.

باقری شکیب گفت: مه غلیظ در بعضی از مواقع دیده خواهد شد ودر بیشتر نقاط مرتفع استان احتمال بارش‌های خفیف پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از نظر تغییرات دمایی هوای سرد صبحگاهی و شبانه تا اوایل هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود افزود: از فردا چهارشنبه تا اواخر هفته آسمان استان قسمتی ابری و در برخی نقاط مه آلودگی پیش بینی می‌شود هوای سرد صبحگاهی و شبانه تا اوایل هفته آینده ماندگار خواهد بود.