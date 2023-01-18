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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۲۳

کارشناس هواشناسی همدان:

هوای سرد در همدان تا اوایل هفته آینده باقی است

هوای سرد در همدان تا اوایل هفته آینده باقی است

همدان_کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: طی شبانه روز گذشته دما در استان همدان در سردترین ساعات صبح امروز دوشنبه ۱۲ درجه سانتیگراد زیر صفر بود.

محمدحسن باقری شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نهاوند و تویسرکان با یک درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین نقاط استان وصبح امروز دوشنبه بهار با ۱۶ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه استان همدان بوده است.

باقری شکیب گفت: مه غلیظ در بعضی از مواقع دیده خواهد شد ودر بیشتر نقاط مرتفع استان احتمال بارش‌های خفیف پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از نظر تغییرات دمایی هوای سرد صبحگاهی و شبانه تا اوایل هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود افزود: از فردا چهارشنبه تا اواخر هفته آسمان استان قسمتی ابری و در برخی نقاط مه آلودگی پیش بینی می‌شود هوای سرد صبحگاهی و شبانه تا اوایل هفته آینده ماندگار خواهد بود.

کد مطلب 5685802

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