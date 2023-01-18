زلزله خوی کشته نداشت/ خسارت به ۱۵ روستا

سالم خویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بیش از ۱۸ تیم ارزیاب در مناطق زلزله زده خوی افزود: پس از وقوع زمین لرزه در خوی بلافاصله ۱۵ تیم ازریاب مدیریت بحران و سه تیم ارزیاب هلال احمر در منطقه حاضر شده اند.

وی با بیان اینکه تاکنون خسارت جانی در زمین لرزه گزارش نشده است، افزود: تا کنون ۲۰ نفر در اثر زمین لرزه مصدوم شده اند و احتمال افزایش مصدومان وجود دارد.

خویی با بیان اینکه بر اساس ازریابی های اولیه ۱۵ روستای خوی در اثر زمین لرزه خسارت دیده اند، گفت: جزئیات دقیق بعد از اعلام گزارش تیم‌های ارزیابی اعلام می‌شود.

مدیر بحران خوی با اشاره به آماده باش کامل تیم‌های بحران، امدادی و … در خوی گفت: با توجه به تداوم پس لرزه‌ها از مردم تقاضا می‌شود خونسردی خود را رعایت کرده و نکات ایمنی را مدنظر داشته باشند.

خویی با بیان اینکه بیشتر مصدومان در حین خروج از منزل به صورت جزئی دچار شکستگی شده‌اند، افزود: مداوای مصدومان زمین لرزه در بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) خوی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه تاکنون مورد فوتی گزارش نشده است، اضافه کرد: تیم‌های ارزیاب (۱۵ تیم) هم برای بررسی خسارت‌ها در شهر فیرورق و برخی روستاهای اطراف منطقه زلزله زده حضور دارند.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر حدود ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه امروز، چهارشنبه، خوی در شمال آذربایجان غربی را لرزاند.

مکان دقیق این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۴.۵۸ درجه و عرض جغرافیایی ۳۸.۵۸ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همچنین حدود ساعت ۱۳ و ۱۹ دقیقه امروز زمین لرزه دیگری با قدرت ۳.۶ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود.

زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۴ ربشتر روز ۱۳ مهر امسال در خوی اتفاق افتاده بود که موجب خسارت کلی به هزار و ۱۰۰ واحد و خسارت جزئی به بیش از چهار هزار واحد مسکونی شهری و روستایی شده بود.