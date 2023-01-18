رایزنی سفیر پاکستان در بیروت با فرمانده ارتش لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سفارت پاکستان در بیروت اعلام کرد که سلمان اطهر سفیر پاکستان با جوزف عون فرمانده ارتش لبنان دیدار کرده است.

در جریان این دیدار، طرفین از همکاری دوجانبه در زمینه دفاعی استقبال کردند.

در این دیدار راههای تقویت روابط میان نیروهای مسلح دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سفیر پاکستان در بیروت، همچنین دعوتنامه ای خطاب به فرمانده نیروی دریایی لبنان برای رزمایش دریایی AMAN-۲۳ که قرار است از ۱۰ تا ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ در کراچی برگزار شود، ارائه کرد.

وی از رزمایش «AMAN-۲۳» به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای دریایی که پاکستان برگزار می کند، نام برد.