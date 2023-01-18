دادگاه عالی رژیم صهیونیستی وزیر نتانیاهو را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی انتصاب «آریه درعی» گزینه حزب شاس برای وزارت امور داخلی را به علت اتهام وی به فساد، ملغی اعلام کرد.

پیش از این حزب تندرو شاس که یکی از احزاب اصلی در کابینه ائتلافی نتانیاهو به حساب می‌آید، تهدید کرده بود که در صورت مخالفت او با انتصاب «آریه درعی» گزینه این حزب به عنوان وزیر امور داخلی، کابینه را منحل خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر رفاه کابینه جدید رژیم صهیونیستی از حزب شاس تاکید کرد که اگر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی انتصاب درعی به عنوان وزیر امور داخلی را لغو کند، کابینه جدید قادر به ادامه فعالیت خود نخواهد بود.

همچنین، یکی دیگر از اعضای حزب شاس نیز گفته است که بدون درعی کابینه جدید معنا نخواهد داشت و اگر او به عنوان وزیر امور داخلی انتخاب نشود، حتی نمی‌توان تصور هم کرد که حزب شاس در کابینه نتانیاهو بماند.

حزب شاس در انتخابات اخیر ۱۱ کرسی را کسب کرد و یکی از اعضای اصلی ائتلاف دولت جدید به شمار می‌رود و در صورت خارج شدن این حزب از کابینه، کابینه نتانیاهو اکثریت را از دست خواهد داد و با سلب شدن رای اعتماد از آن، منحل خواهد شد.