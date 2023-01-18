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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۰۸

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

دستگیری اعضای ۲ باند سرقت در بروجرد

دستگیری اعضای ۲ باند سرقت در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری اعضای دو باند سرقت محتویات خودرو و تجهیزات مخابراتی در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت محتویات داخل خودرو و تجهیزات مخابراتی در بروجرد، موضوع بصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی، افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و رصدسارقان سابقه دار، چهار نفر اعضای دو باند سارقان حرفه‌ای را در مخفیگاهشان شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: سارقان در تحقیقات صورت گرفته به ۲۴ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و تجهیزات مخابراتی اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

کد مطلب 5686180

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