دستگیری اعضای ۲ باند سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت محتویات داخل خودرو و تجهیزات مخابراتی در بروجرد، موضوع بصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی، افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و رصدسارقان سابقه دار، چهار نفر اعضای دو باند سارقان حرفه‌ای را در مخفیگاهشان شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: سارقان در تحقیقات صورت گرفته به ۲۴ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و تجهیزات مخابراتی اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.