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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۴۷

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد:

یک نمایش از کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره تئاتر فجر راه یافت

یک نمایش از کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره تئاتر فجر راه یافت

یاسوج_ معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمایش «مادرم زری سر زا رفت» به جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمی راد افزود: نمایش «مادرم زری سر زا رفت» به نویسندگی محمود خرم‌آزادی و کارگردانی داوود پارسا از استان به چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه پیدا کرد.

وی ابراز داشت: نمایش «مادرم زری سر زا رفت» به نویسندگی محمود خرم‌آزادی و کارگردانی داوود پارسا که پیش تر به عنوان منتخب سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد، به جشنواره منطقه‌ای در استان بوشهر راه پیدا کرده بود، به جشنواره ملی تئاتر فجر راه یافت.

سلیمی راد گفت: جدول بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر سه روز پیش از مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره و در حالی اعلام شد که نمایش‌های استانی بیشترین سهم را در این رویداد هنری دارند.

وی افزود: نمایش‌های بخش صحنه‌ای چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ۱ لغایت ۱۱ بهمن ماه در مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج، تئاتر مولوی و تماشاخانه ایرانشهر تهران به روی صحنه می‌روند و نمایش «مادرم زری سر زا رفت» روز چهارشنبه پنج بهمن ماه در مجموعه تئاتر شهر تهران «تالار قشقایی» اجرا می‌شود.

کد مطلب 5686246

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